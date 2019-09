Det aller første X-BOW-cruiseskipet er levert

Frå dåps- og overleveringsseremonien. Foto: Ulstein

Greg Mortimer vart døypt i ein kombinert dåps- og overleveringsseremoni 6. september på verftet China Merchants Heavy Industry (CMHI). Dette er det første ekspedisjonscruiseskipet i SunStone sin INFINITY-serie.



Skipa er designa av Ulstein Design & Solutions i samarbeid med reiarlaget og deira kunde, Aurora Expeditions. Fartøyet er no klar for første tur til Antarktis, melder Ulstein Group i eit presseskriv.



Skipet har fått namnet sitt etter Greg Mortimer, som er grunnleggaren av Aurora Expeditions, det australske selskapet som har chartra skipet.



– Skipsdesignkontraktane for SunStone Ships var eit gjennombrot for Ulstein i ekspedisjonscruisemarknaden, og vi er glade for at partnaren vår, CMHI-verftet, har levert det første kinesiskbygde ekspedisjonscruiseskipet. Frå Ulstein si side er det lagt ned ein stor innsats for å ivareta behova for passasjerar og mannskap. Ulstein har fokusert på å utvikle eit fartøy som skal vere ein best mogleg plattform for uforgløymelege reiser for passasjerane, seier Tore Ulstein, COO Ulstein Design & Solutions og viseadministrerande direktør i Ulstein Group.



Greg Mortimer er det første av potensielt ti polare ekspedisjonscruiseskip for det amerikanske reiarlaget SunStone Ships. Alle skal byggast ved CMHI-verftet i Kina. Fartøyet er det aller første ekspedisjonscruiseskipet der Ulstein si patenterte X-BOW-løysing er ein del av designet.



Det 104 meter lange skipet er bygd i samsvar med Polar Class 6-standardar for ekspedisjonar i kalde farvatn. Der er 80 passasjerlugarar med private bad og balkongar. Andre fasilitetar inkluderer ein restaurant og bar, eit forelesingsrom, ein salong, eit 180-graders innandørs observasjonsdekk og utvendige utsiktsområde. Etter ein lang dags utflukt på isen kan passasjerane velje å trekke seg tilbake til skipet sitt treningsrom, sauna og spa eller eitt av dei to boblebada. Verdt å nemne er også ein spesialdesigna plattform for kajakkpadlarar og dykkarar, ein dedikert lasteplattform for gummibåtar på havnivå, og eit omkledingsrom/garderobe for utflukter. Sideportar mogleggjer lasting og lossing av fire gummibåtar på same tid.

Foto: Ulstein Foto: Ulstein Ulstein site team med Greg Mortimer i bakgrunnen. Foto: Ulstein