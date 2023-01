Aasfoss (01/2023)

Aasen Shipping AS i Mosterhavn fikk 23. september i 2022 levert selvlosseren Aasfoss. Dette er det andre av to søsterskip som leveres rederiet fra det nederlandske verftet Royal Bodewes.

Skipet er på 9150 dødvekttonn og tilhører en ny generasjon lasteskip som er optimalisert for lavest mulig utslipp av drivhusgasser med et innovativt fremdriftssystem som har gitt et effektivt skip. Søsterskipet Aasfjell av samme type ble levert tidlig i desember 2021.

DESIGN

Designet er verftets eget og har fått betegnelsen Ecotrader 9000 Hybrid. Fremdriftssystemet er utviklet og levert av Wärtsilä og er et integrert system med hovedmotor, gir og propellsystem og en batteripakke for best mulig energiutnyttelse. Batteripakken gjør det mulig med utslippsfri manøvrering i havner og elektrisk gravemaskin i kombinasjon med landstrøm vil gi støy- og utslippsfri lossing.

REDERIET

Aasen Shipping ble startet i 1981 og har bygd opp en virksomhet med bulktransport for industribedrifter og entreprenører i Europa med store selvlossere med gravemaskin. Rederiet driver i dag ti skip i størrelsen 6000 til 7600 dødvekttonn.

KLASSE

Aasfoss er registrert i NIS, Norsk Internasjonalt Skipsregister, og får Haugesund som hjemmehavn. Det er klasset i Rina med notasjonen General Cargo, Unrestricted Navigation, AUT UMS, Dangerous Goods, Inwatersurvey, Battery Powered Ship IHM.

MASKINERI

Skipet er utstyrt med en hovedmotor fra Wärtsilä av typen 8L26 som yter 2600 kW. Wärtsilä har også levert gir og propellsystem.

DIVERSE

Gravemaskinen som brukes til laste- og losseoperasjoner er av typen Sennebogen 870 Electric. Skipet har P&I forsikring i Gard.