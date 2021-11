Argos Helena (11/2021)

Linebåten Argos Helena ble 22. september overlevert fra Tersan Shipyard til Ervik Havfiske AS/Frøyanes AS, Stadlandet. Fartøyet er verftets byggenummer 1100. Designet er av type MT 1112 L fra Marin Teknikk AS.

Argos Helena er skreddersydd for linefiske etter tannfisk i Sørishavet. Det 60,50 meter lange skipet har lugarkapasitet for 30 personer, og er bygd med høy is-klasse. Her er også såkalt “moonpool” og en topp moderne fabrikk. En rekke anerkjente leverandører fra Norge har bidratt til å utruste fartøyet.

TETT TERSAN-SAMARBEID

Den nye linebåten er det sjette nybygget Ervik Havfiske Gruppen mottar fra tyrkiske Tersan. Argos Helena følger i sporene etter Frøyanes (MM 11/11), Nordic Prince (MM 06/18), Argos Georgia (MM 06/18), Vestkapp (MM 01/20) og Frøyanes Junior (MM 01/20) samt Rolf Asbjørn.

FLERE GAMLE KJENTE

Rederiet har også et langvarig samarbeid med Marin Teknikk. – Vi har jobba tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deres i nesten 25 år og vi føler at dette er en annerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpasset de forskjellige fiskeri og havområde dette linebåtrederiet opererer på, uttaler salgsdirektør Richard Gjerde i en pressemelding. Argos Helena er fartøy nummer 11 til Ervik Gruppen med design fra Marin Teknikk.

TANNFISKPARTNERE

Argos Helena inngår i Ervik Havfiske Gruppens samarbeid og partnerskap med Argos Froyanes Ltd, heter det i en uttalelse fra rederiet. Dette er et norsk – britisk samarbeid mellom selskapene Argos og Ervik Havfiske. Argos Frøyanes opererer en rekke linefartøy og har lisens for fiske etter tannfisk i Sørishavet. Tannfisk er en svært ettertraktet og verdifull matfisk i det internasjonale restaurantmarkedet.

Fisket er strengt regulert og Argos Froyanes er medlem av South Georgia Marine Stewardship Council Client Group og Ross Sea Marine Stewardship Council Client Group, står det på rederiets Facebook-side.

KLASSE

Argos Helena er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A Fishing vessel E0 Ice(1C). Fartøyet seiler under St. Helensk flagg og hjemmehavn er Jamestown.

MASKINERI

Hovedmotoren som er installert er en Yanmar 6EY26. Propellanlegg av type CP75 og thrustere av type FU45, er levert fra Brunvoll. Hovedgeneratoren er en Caterpillar C32, og nødgenerator er av type Cat C9.3.

DEKK

Westmek har levert og installert fiskefabrikken. Komplett fryseri er levert og installert av PAM. Mustad har levert og installert komplett autolineanlegg og HPU. Liner og fiskeutstyr er levert fra Fiskevegn. Dimo har levert hydraulisk system for lukestyring og nødstengesystem for fabrikk. Xylem har levert dekkspumper.

DIVERSE

Komplett innredning er levert og installert av Cita. Bysseutstyr er levert av Beha-Hedo Industrier. Delitek har levert en Greenship DT200 avfallskompakter. Navigasjonsutstyr komplett levert med installasjon er fra Florvaag Elektro. Sunncom har levert CCTV, intercom og underholdningssystem.