Arvia (02/2023)

Meyer Werft i Papenburg i Tyskland kunne 15. desember 2022 overlevere det nye cruiseskipet Arvia til det britiske rederiet P&O Cruises. I likhet med søsterskipet Iona som ble levert rederiet i 2020 er Arvia det største cruiseskipet som noen gang er bygget for det britiske markedet.

Arvia er på 185.000 tonn, er 345 meter langt med totalt 20 dekk der 16 er gjestedekk og er P&O Cruises sitt andre skip som har flytende naturgass (LNG) som drivstoff. Skipet har også et optimalisert skrogdesign for å minimere motstand og har installert den nyeste energieffektive teknologien om bord.

P&O Cruises president, Paul Ludlow, var til stede under overleveringen i desember og sa at Arvia synliggjør de nyeste trendene innen reise, bespisning og underholdning og er selve symbolet på et feriested som seiler året rundt til destinasjoner med det beste klimaet. Design og arrangement om bord er skreddersydd for turer til Karibia og Middelhavet.

TIL BARBADOS

– Arvia er et veldig tydelig symbol på optimismen til cruiseindustrien og en ny generasjon som verdsetter en ferie på havet, la Ludlow til.

Det nye skipet la ut på sitt jomfrucruise 23. desember og skal fra januar 2023 ha base og utgangspunkt for sine vintercruise i Barbados.

Av nyheter som finnes om bord i Arvia kan nevnes SkyDome, et ute- og bassengområde som har et uttrekkbart glasstak og som på kvelden endrer karakter fra bar- og bassengområde til underholdningsområde med levende musikk og ulike show. Det blir også vist storfilmer under stjernene på den enorme SeaScreen.

MANGE RESTAURANTER

Arvia har totalt 20 restauranter der nye restauranter som er laget eksklusivt for Arvia inkluderer Green & Co, Mizuhana som tilbyr gjestene utsøkt håndlagde fiske- og plantebaserte retter og 6th Street Diner som er en helamerikansk middagsresturant som serverer frokost, brunsj, middag og søte godbiter, akkompagnert med flott musikk.

P&O som har fått levert det nye skipet er et tradisjonsrikt britisk passasjerrederi som for over 20 år siden ble en del av verdens største cruisekonsern, amerikanske Carnival Corporation.

KLASSE

Skipet er klasset i det italienske klasseselskapet RINA med notasjonen C AUT-UMS AVM-IPS GAS FUELLED GREEN STAR 3 INWATERSURVEY. Det fører UK-flagg og har Southampton som registreringshavn.

MASKINERI

To motorer av typen MAK-Cater-pillar leverer strøm til to azipod propellere. Framdriftsmotorene yter til sammen 82.741 hestekrefter. Ytterligere fire motorer med tilhørende generatorer leverer den strømmen som behøves til andre formål om bord i cruiseskipet.