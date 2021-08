Fiftyfifty (08/2021)

Fiftyfifty ble i mai overlevert fra Akdeniz/Barents Boat til Knut Skjong, Vigra. Fartøyet er verftets byggenummer 9, og designet er fra Volmarine Ship Technologies.

Fiftyfifty er bygget av tyrkiske Akdeniz Shipyard, og brandet og levert av Barents Boat AS.

AGENTER

I 2015 gikk Tom Mathisen, sammen med Sigurd Larsen og Sigve Larsen, inn for å bestille en ny fiskebåt fra Akdeniz. Sammen med verftet og tyrkiske Volmarine designet de og utviklet nybygget. Dette ble de så fornøyde med, at de bestemte seg for å fortsette samarbeidet. Barents Boat er nå båtagenter for byggeverftet Akdeniz. I juni leverte de også byggenummer 10, rigget for garn og line, og andre nybyggprosjekter er underveis.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Scania som yter 400 hk ved 1800 o/min. Girsystem er fra tyske ZF, og propellanlegg fra tyrkiske ERC. Sleipner Motor har levert thruster.

DIVERSE

På dekk står det montert en Amco Veba-kran, levert fra italienske Toimil. Anker- og fortøyningsvinsj kommer fra Data Hidrolik i Tyrkia, og en pumpepakke fra MAS. Malings-system er fra Jotun og Hempel.