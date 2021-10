Hamnetind (10/2021)

Hamnetind ble i september overlevert fra Båt og Motor-service AS til Printo AS. Sjarken er verftets byggenummer 56, og designet er fra Marin Design AS.

Nye Hamnetind er i sin helhet bygget av Båt og Motorservice ved båtbyggeriet i Dalasjøen.

STAMPLINE

– Bygg nummer 56 er en 10,98x4,7 meters fiskebåt levert til Printo AS. Båten er rigget for stampline, med lineutstyr fra Lorentzen Hydraulikk AS og i samarbeid med kunde, Båt og Motorservice AS og Marin Design AS har dette blitt en båt helt tilpasset kundens ønske, kommenterer verftets daglige leder Tor Erik Lysø. Hamnetind er rigget for line, men er ellers lik garnriggede Setter (MM 03/20), som Båt og Motorservice leverte til Rørvik i februar 2020.

MASKINERI

Maskineriet er i stor grad levert av Nogva Motorfabrikk AS. Det vil si Scania hovedmotor, girsystem og propellanlegg. JB Systems AS har levert en generator, og fra Sleipner Motor AS er det levert sidepropeller.

DIVERSE

På dekk står det montert en kran fra Truck Tek. Øvrig dekksutrustning er levert og montert av Lorentzen Hydraulikk AS og verftet selv. Også en hydraulikkleveranse er levert og montert av Lorentzen Hydraulikk/TESS Rørvik. Av garn- og lineutstyr om bord, finner man garnhaler, garngreierarm og garngreier, også dette kommer fra Lorentzen Hydraulikk.

Innredningspaneler og øvrige innredningselementer, er levert av Ytre Namdal Snekkeri AS samt Båt og Motorservice AS. Vinduer om bord er levert av Ertec AS, og skipsdører er levert fra Libra-Plast AS. Viteq AS har foretatt den elektriske installasjonen, mens elektronisk utstyr for navigasjon, kommunikasjon og fiskeleting er levert av Navteq AS.