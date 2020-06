Scarlet Lady (06/2020)

Scarlet Lady ble 14. februar overlevert fra italienske Fincantieri til Virgin Voyages, Florida, USA. Cruiseskipet er verftets byggenummer 6287.

Virigin Voyages er en ny aktør i cruiseverdenen, men støttespillerne er velkjente. Rederiet er eid av det britiske konglomeratet Virgin Group, med Sir Richard Branson i spissen. Scarlet Lady er cruiserederiets første nybygg. Søsterskipet Valiant Lady har planlagt levering i 2021, og det tredje skipet i 2022. Et fjerde skip er også bestilt, med sikte på levering i 2023. Scarlet Lady seiler fra Miami til Costa Maya, Bahamas, den Domenikanske Republikk og andre steder i Karibien. Senere er det også planlagt turer til Europa.

CRUISE KUN FOR VOKSNE

Virigin-rederiet har satset dristig på 18-års aldersgrense, moderne design og løsninger. Det satses altså på en noe yngre kundegruppe enn den tradisjonelle cruisegjesten, med høy kjøpekraft men ingen barn. Scarlet Lady har plass til over 2700 passasjerer, som får selskap av et mannskap på 1160 personer. Skipet har “Comfort Class”-sertifisering, og flere av løsningene om bord skal være slikt man også finner i moderne smarthus. Gjestene kan laste ned en app og blant annet styre klimaanlegg, belysning, gardiner, musikk-, streaming- og TV-anlegg selv.

Det er over 20 spisesteder om bord, og alle middager er inkludert i prisen. Alle måltider er ferske “made-to order”, men ingen bruk av verken plastmateriale eller buffet-mat.

ROCKESUITER

Skipet har 1408 lugarer, deriblant 78 luksuriøse RockStar Suites. Disse inkluderer 15 Mega RockStar Suites, som videre er delt inn i Massive, Fab, Posh og Gorgeous Suites. Prisene for de mest kostbare kommer på rundt 19000 dollar per suite, mens de rimeligste lugarene starter på rundt 1600 dollar for tre- og firdagers turer. Virgin har tatt i bruk en rekke interiørarkitekter og designere i utviklingen av skipet, blant andre Tom Dixon’s Design Research Studio, Roman and Williams New York, Concrete Amsterdam, Softroom, WorkAC, HKS Architects og PearsonLloyd.

INSTAGRAMVENNLIG SKIP

Man finner opp til flere treningssentre om bord, både innendørs og utendørs. Her er også juciebar med ferskpresset jucie og smoothies, store soldekk, toetasjers nattklubb, avansert spa-anlegg, tatoverings- og kroppspiercingsalong, casino og egne baristaer. Rederiet reklamerer med at skipets mest Instagram-vennlige sted, er et stort og mørkt flerspeilrom pyntet med hundrevis av hvite lys.

KLASSE

Skipet er klasset av Lloyd’s Register og seiler under bahamansk flagg.

MASKINERI

Det er installert et propellanlegg på 2x16.000 kW, to Wärtsilä-motorer av type 8L46F og to av type 12V46F, på henholdsvis 9600 kW og 14.400 kW hver.