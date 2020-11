Åkerøyværing (11/2020)

I september ble Åkerøyværing overlevert fra Jemar Norpower til Åkerøy Kystfiske AS v/Kim Jøran Pettersen. Sjarken er verftets bnr. 1644.

Åkeræyværing er en 10,99 meter dekket Malo-sjark med ca 4,45 meter bredde, stor dekksplass og lasterom på 18 kubikkmeter.

– Vi synes det er veldig hyggelig å levere en Malo-sjark til Brødrene Pettersen. De unge brødrene gikk for noen år siden fra oljenæringen til fiskeri. De har tidligere eid eldre Malo-sjarker, og investerer nå i en ny 36ft Malo-sjark. Det gleder oss å se at den unge generasjonen satser i fiskerinæringen, sier Johs Ersnes, daglig leder for Jemar Norpower.

Nybygget har et rommelig styrhus og sittegruppe med panoramautsikt. Det er bysseseksjon BB side oppe, med keramisk koketopp. Som ekstra varmekilder finner man kabolabrenner og Nogva aggregat. Nede er det tre lugarer, stort bad med varmekabler i gulv og elektrisk WC, vask, dusj og skap, heter det i en pressemelding.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert fremdriftsmaskineriet om bord i sjarken. Hovedmotoren er en 9,3 liters Scania DI09 70M, som yter 300 hk ved 1800 o/min. Gir er av type HC168. Sleipner Motor AS har levert 420 hesters hydraulisk sidepropell foran og en på 240 hk akter. Hydraulikk og styring er også levert fra Sleipner Motor AS.

DEKK

Sjarken er utrustet med snurrvadvinsj fra Lorentzen Hydraulikk AS og TMP 500L kran fra Meydam. Nybygget er tilpasset fremtidig garndrift. Den har også midtskott og er godkjent til å kjøre bulk.

INNREDNING

Innredningen er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS. Styrestol kommer fra NorSap AS, og dører fra Libra-Plast AS. NDS Group AS har levert innvendige lys.

DIVERSE

Elektronikk er besørget av Retronic, mens en omfattende pakke med elek-

tronisk utstyr er levert fra Navico. Fenderen er fra PUR Fender, og motorromsvifte fra Transmotor Norge AS.