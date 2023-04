Barstein (04/2023)

Bredgaard Boats Aps i Rødby i Danmark har i mars 2023 levert nybygget Barstein til rederiet Barstein AS fra Gåsvær i Solund kommune i Sogn. Den nye fiskebåten måler 14,98 ganger 6,9 meter og er av verftets eget design.

Barstein er rigget for fiske med not og snurrevad og er bygget i glassfiber. Den har en lastekapasitet på rundt 90 kubikkmeter fordelt på tre RSW-tanker som kjøles ned med bruk av havvann. Om bord er det plass til et mannskap på fem personer fordelt på tre lugarer. Mannskapet disponerer også toalett og bad med dusj, et kjøkken med spiseplass og airconditionanlegg i innredningen.

Båten er den fjerde med navnet Barstein som rederiet disponerer. Det er familien Gåsvær som er eiere av Barstein AS. Nybygget de nå har fått overlevert har fått Florø som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotor om bord i Barstein er en Nogva Scania som yter 700 hestekrefter. Denne er sammen med gir og vribart propellanlegg levert av Nogva Motorfabrikk. En mindre hjelpemotor av merket Nanni er også levert av Nogva Motorfabrikk. Thrustere for og akter er levert av PMH Norway.

DEKK

Grumsen Equipment har levert det meste av dekksutrustningen som kraner, vinsjer og hele hydraulikkanlegget. Værlandet Fiskeredskap har i samarbeid med Egersund Thyborøn levert komplett snurrevadutstyr.

FISKEBEHANDLING

RSW-anlegget for kjøling av fisk i de tre lastetankene er levert av PTG Kulde. Vakuumanlegg for håndtering av fisk er levert av Önnereds Svets.

DIVERSE

Instrumentpakken om bord er levert av Furuno Danmark mens Libra-Plast har levert dører og luker. Brannvarsling og slukkeanlegg er levert av Lotek Danmark mens redningsutstyret om bord kommer fra Uni-Safe.