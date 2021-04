Bøen Junior (04/2021)

25. januar ble Bøen Junior overlevert fra Nor-Dan Marine til Bøen Kystfiske v/Einar Bøen. Båten er av type Nor-Dan Speedsjark 35, og har verftets bnr. 118.

Båten nyttes til garnfiske, og er godkjent for Bankefiske 1. Fartøyet er bygget etter norske regler for merkeregistrerte fiskefartøy over seks meter, og har en åpen, trivelig interiørløsning, heter det i en pressemelding fra verftet. Bøen Junior er av den oppgraderte modellen til Nor-Dan 35, med bredere styrehus.

MASKINERI

Motoranlegget er levert av La-Sa Marine, og består av en Volvo D7 på 266 hk. ZF 280 gir m/cruise command er levert av KGK. Hydraulisk anlegg levert av Egil Eng & Co/AJ Drift /Fiskeriteknikk. Propell og roranlegg levert av Bosvik. Sleipner har levert baugthruster og propell. Landstrøm er levert av NDMS.

DEKK

Dekkrigging er utført av Smådal Mekaniske. Det er Polarlight søkelys fra Skipsutstyr og Luminell bauglys og dekksbelysning. Aluminiumsrekker på dekk fra Suntec og master/luker/rekker/alu-dører er levert av AJ-Drift. Båten har shelterdekk, trimtanker og tørkeskap av oppgradert modell.

INNREDNING

Lindesnes Båt- & Treindustri har levert og montert innredningen. Skipperstol er levert av Nor-Sap. Isolerte ruter kommer fra Ertec og fra Libra-Plast er det levert todelt styrehusdør. Båten har nedfelt elektrisk kokeplate, innbygd kombiovn og kjøleskuff.

ELEKTRONIKK

Nor- Dan Maritime Service står for all teknisk og elektrisk installasjon. Bøen Junior har i tillegg til Sailorsmate, navigasjon fra Simrad levert av Navico. Fartøyet har blant annet Simrad NSS Evo3 kartplotter og ekkolodd, 4G radar i takkonsoll, HS75 kompass, to Simrad M19 skjermer i dashbord, Simrad A2004 autopilot, AD80 interface til thruster. Det er også montert JRC 185 sonar levert av Pro Nav om bord, monitor i bakvindu for speiling av Sailorsmate samt maskinromskamera. GOT as har levert PLS system til båten. Alle antenner montert i mast. Jotron har levert e-pirb og Sart.