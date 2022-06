Celebrity Beyond (07/2022)

Celebrity Cruises fikk overlevert Celebrity Beyond fra det franske verftet Chantiers de l’Atlantique 6. april 2022. Dette er det tredje fartøyet i cruiserederiets Edge-klasse.

– Leveringen av Celebrity Beyond markerer rederiets ønske om vekst og innovasjon. I dag feirer vi fremtiden for reiselivsindustrien og for skipsbyggingsindustrien i Europa, sa Jason Liberty som er president i Royal Caribbean Group, morselskapet til Celebrity Cruises, ved overtakelsen av det nye skipet

– Vi er så takknemlige for Chan-tiers de l’Atlantique-teamet, vårt eget nybygg og Celebrity Cruises-team, våre lojale gjester og handelspartnere, og alle som har bidratt med tid, ressurser, kreativitet og lojalitet. Vi ser frem til det som kommer etter hvert som reisebransjen vokser til nye topper, la han til ifølge en pressemelding fra rederiet.

Celebrity Beyond er et cruiseskip i det øvre luksussegmentet og er designet for å ta gjestene verden rundt gjennom sitt boutiqueinteriør og sine kunstverk, restauranter og barer, fritidsfasiliteter og butikkområder. Det 326,5 meter lange cruiseskipet kan ta 3260 passasjerer og har et mannskap på 1400 personer. Innredningen er fordelt på i alt 17 dekk der det blant annet finnes hele 32 ulike steder det er mulig å få seg mat og drikke.

Skipet reiste etter leveringen på en ti-netters jomfrutur fra Southampton i Storbritannia 27. april, og besøkte Bordeaux i Frankrike, Lisboa i Portugal og Sevilla, Malaga, Palma de Mallorca og Barcelona i Spania.

Fartøyet vil deretter tilby en rekke middelhavsreiser, inkludert ni-netters reiseruter til den italienske rivieraen og Frankrike, samt ti-netters cruise til de greske øyene frem til begynnelsen av oktober. Skipet vil deretter reise mot Karibia for vintersesongen.

KLASSE

Celebrity Beyond er klasset i DNV med notasjonen 1A1 Passenger ship BIS Clean ECO F(M) Fuel(380 cSt, 991 kg/m3, 0 °C) LCS(DC) Silent(E). Skipet er registrert på Malta med Valletta som registreringshavn.

MASKINERI

Skipet drives fram av to elektriske Azipod-propellere fra ABB. Strømproduksjonen om bord kommer fra fem ulike Wärtsilä-motorer to av typen W12V46F, to av typen W8L46F og en W12V32 som kan yte 32 MW dedikert til fremdrift. Brunvoll har levert fire thrustere av typen FU 45 og eksoskjeler er av typen Aalborg XW fra Alfa Laval Aalborg. Nødgeneratoren er en S16R fra Mitubishi.

DIVERSE

Av andre leverandører til det nye cruiseskipet kan vi nevne at Libra-Plast har levert ulike dører.