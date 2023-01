Fox Energy (01/2023)

Samba Marin har fått levert en 24 meter hybrid katamaran servicebåt av type P24C som er designet og levert av Progreen. Båten, som er den første som blir levert fra det nystartede selskapet, er bygd ved NSS i Stettin i Polen.

Bak Progreen står skipsdesignselskapene Heimli Ship Design og Salt Ship Design. Progreen skal utvikle, bygge og levere en portefølje av miljøvennlige service- og arbeidsbåter til blant annet havbruksmarkedet.

– Vi er svært takknemlig for tilliten Samba Marin har vist oss og er glade for å levere et fartøy som vi er trygge på vil dekke deres behov, sier Åsmund Sørfonn, leder for salg i Progreen i en melding fra selskapet. Progreen har allerede flere fartøy under bygging og nye fartøy vil bli satt i bestilling innen kort tid.

ÅTTE BÅTER

Samba Marin er et servicebåtrederi lokalisert på Lepsøy i Bjørnafjorden kommune i Vestland og med en historie tilbake til 1997. De har en flåte med åtte servicebåter som blant annet leverer sjøtransport, dykkertjenester, havbunninspeksjon, ankerhåndtering og slep til aktører innen oppdrett, olje og gass, bygg og anlegg og privatpersoner. Styret i Samba Marin har vedtatt grønn profil som en del av sin strategiske plan. En gradvis fornyelse av flåten til mer miljømessige fartøyer er en del av satsingen. Kjøpet av den nye hybrid-katamaranen er derfor godt forankret i den grønne strategien

– Vi hadde behov for en ny servicebåt og kom i kontakt med Progreen som allerede hadde en under bygging. Båten viste seg å passe godt til vårt behov og etter å ha besiktiget den på verftet ble vi trygg på at dette var rett valg for Samba Marin, sier Eirik Haugland, daglig leder i Samba Marin.

MASKINERI

Nybygget Fox Energy er utstyrt med to Scania DI 16M generatorsett som yter 515 kW hver. Gir og propellanlegg kommer fra Heimdal og er av typen G35F. Batteripakken med kapasitet på 716 kWt er levert av Corvus. Smart Automation har levert framdriftssystemet med blant annet to motorer på 375 kW hver.

DEKK

Båten er utstyrt med to Palfinger kraner, en PK150002MH akter og en PK50002MG forut. Dekksvinsj på 80 tonn er levert av MB Hydraulikk som også har levert haikjeft, tauepinner, og to kapstaner på fem tonn hver.