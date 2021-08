Hardhaus (08/2021)

23. juni ble Hardhaus overlevert fra Cemre Shipyard i Tyrkia til Hardhaus AS/Maron AS, Bekkjarvik. Fiskefartøyet er verftets byggenummer 65, og designet er fra Salt Ship Design AS.

Hardhaus er en kombinert ringnotbåt/

tråler, med fokus på energibesparende design og tiltak. Her er det elektriske vinsjer på dekk, energieffektivt varmegjenvinningssystem, 1000 kWh batteribank og hybrid drift. Fartøyet skulle opprinnelig stå ferdig sommeren 2020, men utfordringer knyttet til covid-19 har utsatt leveringen fram til denne sommeren.

GRØNN HARDHAUS

Fartøyet er utstyrt med batteribank, som i tillegg til å drifte dekksutstyr også forbereder driftsforholdene for dieselmotorene. Rederiet har mottatt Enova-støtte på 12 millioner for å legge til rette for elektriske løsninger om bord. Hardhaus kan gå i dieselelektrisk modus eller i vanlig dieselmekanisk modus. For å ta vare på og benytte den effekten vinsjene genererer, er skipet utstyrt med en batteribank. Batteribanken skal i tillegg brukes som “peak shaving” for å oppnå best mulig driftsforhold for dieselmotor, og dermed redusere forbruk, utslipp og slitasje. Rederiet fikk Salt Ship Design til å optimalisere designet for mest mulig energieffektiv drift. Skrogform og dimensjoner har blitt justert gjennom hele utviklingsfasen for å komme så nær det optimale som mulig.

KLASSE

Hardhaus er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A Fishing vessel Battery(Safety) Ice(C) TMON(oil lubricated). Skipet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Bergen. IMO-nummeret er 9857482.

MASKINERI

Wärtsilä har levert hovedmotoren på 4880 kW ved 750 o/min, girsystem av type SCV95, propellanlegg av type 4D1095, generatorsett og nødgenerator. To thrustere på 1200 kW hver, er levert fra Brunvoll. Ulmatec Pyro har levert en 150 kW elektrisk kjele med varmegjenvinningssystem.

DEKK

En fiskepumpe kran med 60 tm løftekapasitet og en dekkskran med 60 tm løftekapasitet, er levert fra MacGregor Triplex Norway. RSW-systemet, 2x1238 kW ved -1 grad sjøvannstemp, er levert fra Cflow og Øyangen. Rapp Hydema har levert en stor pakke med elektriske vinsjer og trålutstyr, bestående blant annet av nottromme, hjelpevinsjer, og to 80 t trålvinsjer. MacGregor Triplex har også levert trålustyr, som elektrisk nothaler, notkran, ringnål og nothåndteringskran med 83 tonns kapasitet. To fiskepumper er levert fra Rapp Hydema. RedRock har levert redningsbåt og davit.

DIVERSE

Elektroniske tankpeilesensorer og lokale peileklokker er levert av Xtronica. Fullt malingssystem er levert av Carboline. ProNav har levert navigasjonsutstyret om bord. Hardhaus er utstyrt med det nyeste navigasjonsutstyret fra JRC. Den har et hypermoderne skjermstyringsanlegg som gjør hele broen effektiv, fleksibel og brukervennlig.

– Jeg tror ikke noe annet fiskefartøy i Norge seiler med en mer fremtidsrettet, integrert og fleksibel broløsning, kommenterer salgssjef i ProNav, Eirik Bonnerud, til Maritimt Magasin.