Malmefjord (08/2021)

8. juni ble Malmefjord overlevert fra Sedef Gemi Endustrisi til Boreal Sjø, AS. Design er av type MM 105 FE-EL fra Multi Maritime AS. Den elektriske ferja er verftets byggenummer 212.

Boreal Sjø AS har inngått kontrakt om ferjedrift på E39 Molde-Vestnes fra 2021-2028. I den forbindelse bestilte Boreal tre ferjer med opsjon på ytterligere to hos det tyrkiske verftet Sedef. Malmefjord er den første av disse.

TRE ELFERJER

Malmefjord er bygg nummer 212 ved Sedef, og er den første av tre helelektriske ferjer. Søsterskipene Tomrefjord og Vestrefjord har forventet levering senere i år. Alle er designet av Multi Maritime i Førde. De nye ferjene har plass til 399 passasjerer og kapasitet til 120 personbilenheter. Ferjene er universelt utformet, noe som betyr enkel og sikker tilkomst for alle passasjerer.

SNART I DRIFT

– Ferjene er meget energieffektive med gode sjø- og manøveregenskaper, og har også et lavere støynivå enn konvensjonelle ferjer, sier daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø. Det er lagt stor vekt på gode fasiliteter både for de reisende og for mannskapet.

– Ferjene har moderne salonger med store vindusflater og forskjellige typer sittegrupper. Det blir også en moderne kioskløsning med et godt og variert vareutvalg, sier Mathisen. Malmefjord seilte i juni hjem til Norge, og seilingstiden ble estimert til rundt tre uker avhengig av værforholdene. Når ferjen ankommer ruteområdet, vil det bli opplæring av mannskap og klar-

gjøring for oppstart. All infrastruktur for lading er på plass, og etter planen skal Malmefjord være i drift i løpet av sommeren.

MASKINERI

Hovedgeneratorene er av type Scania DI16M fra Nogva Motorfabrikk AS. Kongsberg Maritime har levert thrustere av type AZP 085 CP. Siemens har levert batteripakke og en generator.

DIVERSE

Innredningen om bord er levert av Maritime Montering, med møbler fra Ekornes og styrehusstoler fra NorSap. Navigasjonssystemer er fra Furuno Norge. Hydraulikk er levert av Dimo og ventilasjonssystem fra Teknotherm.