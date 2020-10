Ole Bull (10/2020)

I juli ble Ole Bull overlevert fra Måløy Verft til KODE Kunstmuseer og komponisthjem, Bergen. Den elektriske passasjerbåten er verftets bnr. 24. Design er av Atle Ellefsen. Skroget kommer fra Easy Form.

Ole Bull er Norges første elektriske museumsbåt. Båten frakter passasjerer over fjorden fra Buena kai til Lysøen, hvor fiolinvirtuosen og komponisten Ole Bull hadde sitt kunstnerhjem fra 1870-årene av. Den eldste delen av den unike villaen hans, som ble oppført i flere byggetrinn, er nå omgjort til museum.

ORDINÆR DRIFT I 2021

Opprinnelig skulle båten stå klar til å frakte passasjerer over til Lysøen i år, men grunnet koronapandemien holder museet stengt for besøk denne sesongen. Håpet er at man kan åpne igjen i 2021, og da er det ventet at Ole Bull kan gå i ordinær drift.

Den elektriske katamaranen har plass til 48 passasjerer. Fartøyet er designet av Atle Ellefsen i DNV GL, og bygget av Måløy Verft i tett samarbeid med Easyform, Stadt Towing Tank og Sea Technology.

KODE fikk 15 millioner kroner fra regjeringen i 2016 til bygging av båten. Den totale kostnaden er på 22 millioner kroner.

MASKINERI

Det elektriske fremdriftssystemet er levert av Bertel O. Steen Power Solutions AS. Propellanlegget er levert fra West Mekan AS.

DIVERSE

Innredningen om bord er levert av Fjorddesign AS. Ulvsund Elektro AS har foretatt den elektriske installasjonen. Navigasjonsutstyr fra Furuno Norge AS samt kommunikasjonsutstyr er levert av Ocean Electronics AS. Isovent har levert diverse utstyr om bord, som verftet har installert. Tyco Fire & Integrated Solutions AS har levert brannslukkesystem via Sentronik AS. Tavler og switchboards er levert av Clean Marine Switchboards AS. Lyngaa Marine AS har levert brostyring.