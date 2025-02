Fullsatt Cruisekonferanse

Å ta vare på miljøet gjennom et stort spekter av tiltak – både på privat og offentlig side.

Bærekraft. At det er et behov for å jobbe sammen for å finne et bærekraftig nivå på cruiseturismen for fremtiden i hver enkelt norske cruisehavn.

Forebygging. At alle er klar over at det ikke er mulig å skalere en fullgod beredskap mot uønskede hendelser med skip med så mange passasjerer som mange cruiseskip har. Derfor må den største innsatsen skje for å forebygge ulykker med cruiseskip.

Sikkerhet og beredskap. Et viktig arbeid både for rederier, agenter, skipsførere, cruisenettverkene nasjonalt og internasjonalt, beredskapsmyndigheter som HRS og for de maritime myndighetene Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Temaet ble godt belyst fra mange hold i løpet av dagen. Her gjøres mye godt arbeid.

– Vi erfarer at denne møteplassen er relevant for et bredt spekter av aktører knytta til cruisenæringen, sier kystdirektør Einar Vik Arset.– En slik arena for dialog og kunnskapsdeling mellom næringen og norske myndigheter er essensielt for å bevare og utvikle både sjøsikkerhet og verdiskaping for kyst-Norge. Jeg registrerer stor interesse for å jobbe sammen om felles utfordringer, og at de store kommersielle aktørene er seriøse og dedikerte i sitt arbeid, kommenterer kystdirektøren.Både foredragsholdere og deltakere har klare felles interesser i konferansens faste overordna tema: Sikkerhet, beredskap, grønt skifte og bærekraft. Arenaen brukes godt til deling av kunnskap, og erfaringer og gode diskusjoner. Nye ideer oppstår også. En av foredragsholderne kunne til og med fortelle at det var initiativet skapt i pauseprat under fjorårets konferanse som ble opptakten til den felles slepeøvelsen som Kystverket, Kystvakta og rederiet Carnival Cruises nå kunne dele erfaringer fra.Den norske Cruisekonferansen arrangeres av Kystverket og Sjøfartsdirektoratet, i samarbeid med cruisenettverkene Cruise Norway og AECO.– Her treffer vi kunder og samarbeidspartnere i en stor og viktig næring. At konferansen ble fulltegnet i år igjen, viser at innhold og agenda treffer, sier konstituert sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.Som den viktige møteplassen konferansen har blitt, brukte deltakerne tiden godt både med å følge faglig program og nytte pauser til å pleie gamle og knytte nye kontakter.Et tettpakket, aktuelt og allsidig program tok deltakerne gjennom faglige perspektiver, arbeid fra visjon til resultater, tanker om veivalg for fremtiden, statistisk materiale verdt å merke seg, forskningsresultater, nyttige datakilder og nye digitale verktøy. Gjennomgangstonen for foredragene viste en klar enighet om alle maritime aktører – offentlige og private – deler et felles ansvar for flere ting: