Zinus skal levere landstrømløsning til Oslo Havn

Zinus, som er en global aktør innen landstrømteknologi og autonome løsninger, har vunnet en kontrakt med PowerCon for å levere sin toppmoderne CRU500 landstrømløsning til Oslo Havn. Prosjektet skal levere landstrøm til cruiseskip som besøker Revierkaia i Oslo Havn. Kontrakten markerer en viktig milepæl for Zinus og illustrerer godt den stadig økende etterspørselen etter miljøvennlige og effektive landstrømløsninger i cruise-sektoren.



–Denne kontrakten er en bekreftelse på Zinus' forpliktelse til å videreutvikle teknologi og understreker betydningen av bærekraftige løsninger i maritim industri. Vi er meget fornøyde med å være leverandør til PowerCon og sluttbruker Oslo Havn, sier Geir Odland, Chief Service Officer hos Zinus.



CRU500 er et design som kombinerer funksjonalitet og effektivitet, og det er et alt-i-ett-kabelhåndteringssystem som integreres med PowerCon's landstrømstasjon og cruiseskip. CRU500 kan flyttes og betjenes som én enhet med kabler og kabelhåndteringssystem, inkludert både strøm- og signalkabler



Jens Eirik Hagen, leder for energiomstilling ved Oslo Havn sier:

– I Oslo Havn jobber vi systematisk for å tilby landstrøm til alle skipssegmenter. Vi har et mål om 85% utslippsreduksjon innen 2030. Landstrøm for cruiseskip vil bidra betydelig til å nå dette målet. Landstrøm er det første skrittet mot mer bærekraftig skipsfart. PowerCon og Zinus har tilbudt innovative og kostnadseffektive løsninger med påvist suksess.



STERK FREMTID

Jacob Bjarkam, salgssjef for danske PowerCon, uttrykker entusiasme for partnerskapet:

– Vi er begeistret for å samarbeide med Zinus på dette prosjektet og tror at dette partnerskapet vil føre til en fremtid med ytterligere samarbeid, og bidra positiv til endring i cruiseindustrien.



Denne kontrakten reflekterer ikke bare Zinus' ekspertise, men signaliserer gode muligheter for selskapets nyeste teknologi. Bestillingen av CRU500 styrker den økende tilliten til Zinus' innovative løsninger, og ettersom maritim industri sikter mot netto null karbonproduksjon, er Zinus' banebrytende Cruiser-design godt posisjonert for å få en merkbar innvirkning i havner over hele verden.



Prosjektet mellom Zinus, PowerCon og sluttbruker Oslo Havn, er et godt eksempel på selskapenes felles visjon for en bærekraftig og miljøvennlig fremtid for cruiseindustrien. Når verden beveger seg mot netto null karbonutslipp får banebrytende teknologi en stadig viktigere rolle i den globale innsatsen for å beskytte miljøet, samtidig som vekst og suksess i den maritime industrien fremmes.

Zinus