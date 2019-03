Suløy (03/2019)

6. februar ble Suløy overlevert fra Havyard Shipbuilding Technology til Fjord1, Florø. Batteriferja er verftets byggenummer 137, og designet er av type Havyard 936, fra Havyard Ship Design & Solutions.

Suløy er ferje nummer to fra Havyard til Fjord1 og strekningen Hareid-Sulesund utenfor Ålesund. Dermed er to av de tre elektriske ferjene verftet leverer til dette sambandet på plass. Den tredje, Giskøy, skal være på plass i løpet av mars, og da er et av de mest trafikkerte sambandene i landet totalfornyet.

BATTERI OG BIODIESEL

På en vanlig overfart skal det brukes batteri når ladesystemene på land er klar, men dersom ferjene må bruke backup-energi, så blir det brukt biodiesel. I tillegg har ferja verktøy som gir mannskapet et ekstra sett øyne når det gjelder energibruk. Trioen utgjør de første av en rekke ferjer der Havyard Group både leverer design, framdrift, broløsninger og bygger ferja.

SAMSPILL

Konsernsjef Geir Johan Bakke sier Havyard med disse ferjene tar i bruk totalkompetansen de har i konsernet og samspillet mellom design-, elektro og verftsmiljø.

– På denne måten har vi greid å utvikle ferjer med ekstremt lavt energiforbruk, forteller han. Suløy flytter 120 biler over fjorden med energiforbruket tilsvarende åtte, ni middels elbiler.

– I tillegg kommer som ren bonus at på denne strekninga er alle bilene om bord “elbiler” fordi de flytter seg ved hjelp av elektrisk strøm og batteri, legger Bakke til.

LEDENDE

Verftet skal levere hele tolv batteriferjer de neste årene. Havyard Group blir slik den største og ledende aktøren innen det grønne skiftet på norske fjorder, og dermed også i verden, slår de fast i en pressemelding.

KLASSE

Suløy er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: + 1A – E0 - R4 – FERRY B – BATTERY POWER – RP. Hjemmehavn er Florø.



MASKINERI

Fire fremdriftsmotorer av type MJBM 355 MA4 B35 er levert av Norwegian Electric Systems AS. Generatorsettet bestående av fire Volvo Penta D16C, på 551 kW hver, er levert av J. W. Gulliksen AS.

DEKK

Det hydrauliske anlegget er levert av Dimo AS. Capstaner og ankervinsj er levert av Adria Winch. Mare Safety har levert MOB-båt, mens Vestdavit har levert davit til denne. Evakueringssystem (MES), livflåter og sikkerhetsutstyr er levert fra Survitec.

INNREDNING

Maritime Montering AS har levert komplett innredning, inkludert møblement og bysse-/vaskeriutstyr.

ELEKTRONIKK

Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert av Norwegian Control Systems AS. Utstyret består blant annet av radar og AIS fra Furuno, og gyrokompass og autopilot fra Raytheon samt ekkolodd og fartslogg fra Skipper. Bro og automasjon om bord er levert av Norwegian Electric Systems AS.