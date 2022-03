AIDAcosma (03/2022)

Meyer Werft i Papenburg overleverte 21. desember cruiseskipet AIDAcosma til AIDA Cruises og leverte dermed et nytt cruiseskip for fjerde gang siden begynnelsen av pandemien. AIDAcosma har byggenummer 709. Bruttotonnasje på 183.900 tonn og tar 6654 passasjerer. Skipet har italiensk flagg.

– Jeg vil takke alle involverte for deres engasjement om bord, på verftet og fra hjemmekontoret. Vi har nok en gang bevist at vi kan bygge og levere førsteklasses skip til tross for de vanskelige omstendighetene forårsaket av koronapandemien. Med Costa Toscana fra Meyer Turku er det til og med det andre skipet vi i Meyer Group leverer til Carnival Corporation innen mindre enn tre uker, sier administrerende direktør Jan Meyer i Meyer Werft i en pressemelding.

PANDEMIUTFORDRINGER

– Ulike effekter av pandemien skapte utfordringer om bord på AIDAcosma de siste ukene før overlevering. Totalt sett mestret vi dette bra helt til skipet var ferdig. Ferdigstillelsen og prøvekjøringene gikk bra, slik at vi igjen leverte et skip av høy Meyer-kvalitet slik kundene våre kjenner oss, forklarer prosjektleder Jochen Busch ved verftet.

MASKINERI

AIDAcosma er det niende skipet som Meyer Werft har bygget for AIDA Cruises. I likhet med søsterskipet AIDAnova har skipet lavutslipps LNG-drift, men motorene kan også gå på tradisjonell olje. I 2018 var AIDAnova verdens første cruiseskip med dette innovative fremdriftssystemet. Motoreffekten til AIDAcosma er på 61.760 kW, og det gir det 337 meter lange skipet en toppfart på 23 knop og en servicefart på 17 knop.

INNREDNING

Skipet har 2732 kabiner som totalt kan ta 6654 passasjerer. Normalt vil det ha et mannskap på 1646 personer. Fordelt over 16 dekk finnes det blant annet 17 restauranter om bord og 23 barer. En beachclub, et teater, TV-studio og et spa hører også med til tilbudet om bord.

AIDAcosma er et typisk middelklasseskip beregnet på cruisepassasjerer i alle aldersklasser og en middels prisprofil. Etter noen innledende turer til europeiske storbyer med utgangspunkt i Hamburg på nyåret går skipet til Middelhavet der det vil gå ulike turer i sommersesongen. Neste vinter vil skipet ha base i Dubai.

VERFTET

Meyer Werfts ordrebok inkluderer nå totalt åtte cruiseskip for internasjonale kunder med levering innen 2025 samt et leilighetsskip for Ocean Residences, som fortsatt er avhengig av finansiering.

– I 2022 skal vi levere to store skip, Disney Wish og Arvia til P&O Cruises. I årene etter kommer det et stort og et lite nybygg. Det er betydelig mindre enn vi hadde planlagt før utbruddet av pandemien, sier administrerende direktør Thomas Weigend.