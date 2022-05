Discovery Princess (06/2022)

Fincantieris verft i Monfalcone i Italia overleverte 28. januar 2022 cruiseskipet Discovery Princess til Princess Cruises, et datterselskap av Carnival Corporation. Dette er det sjette og siste skipet av den såkalte Royal-klassen på 145.000 bruttotonn.

Det nye skipet er bygget på grunnlag av de vellykkede søsterfartøyene Royal Princess, Regal Princess, Majestic Princess, Sky Princess og Enchanted Princess, bygget og levert fra samme verft fra 2013 og fram til nå. Denne serien representerte en ny generasjon skip da de ble lansert og har blitt svært godt mottatt av cruisepassasjerene.

3660 PASSASJERER

Discovery Princess er 330 meter langt og har en kapasitet på 3660 passasjerer. Det er et cruiseskip i den øvre prisklasse, men til tross for store casinoer og et bredt underholdningstilbud er det også et familieskip med gode tilbud for barn.

Noe som kjennetegner skipet er store balkonger for de som har store suiter der gjestene kan nyte 270-graders vidstrakt utsikt fra de største balkongene til sjøs i Sky Suites, slappe av i ultimat komfort på The Sanctuary og med spisemuligheter i verdensklasse. I tillegg presenterer Princess live-underholdning i Broadway-stil i det toppmoderne Princess Theatre.

SEILER FRA USA

Discovery Princess var opprinnelig tenkt å gå i Middelhavet, men det har nå gått fra verftet i Italia og til Los Angeles i USA for å seile en serie cruise til den meksikanske Riviera og kysten av California. I sommer skal skipet seile på syv-dagers Alaska-cruise fra Seattle helt nord i USA.

MASKINERI

Skipet er utstyrt med i alt fire Wärtsilä dieselgeneratorer som produserer elektrisitet både til fremdrift og annet forbruk om bord. To er av typen 12V46F som yter 14.400 kW hver, og to er av typen 14V46F som yter 16.800 kW hver. Totalt installert maskinkraft er 62.400 kW, tilsvarende 83.700 hestekrefter.

DIVERSE

Klasseselskap for skipet er Lloyd`s Register og det er registrert på Bermuda med Hamilton som registreringshavn.