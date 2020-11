Fosnahav (11/2020)

I oktober overleverte Salthammer Båtbyggeri AS Fosnahav til Abyss Aqua AS, Kristiansund. Servicefartøyet er verftets byggenummer 145, og design er fra Tomra Engineering AS.

Katamaranen Fosnahav er bygget på samme design som Fosnakongen (MM 04/15), som var forrige fartøy fra Salthammer til Abyss. Nybygget er fartøy nummer 16 i serviceselskapet sin portefølje.

FLERE NYBYGG

Abyss AS opererete fra før ett fartøy over 15 meter, men vil utvide flåten med flere større fartøy fremover.

– Selskapet er inne i en spennende utvikling hvor vi bygger for fremtiden og det vil komme flere større fartøy fremover. Fosnahav og Fosnakongen er fartøy som vi vet er solide og har et godt utnyttet design, sier eier og styreleder i selskapet, Victor Jensen, i en pressemelding.

STØRRE OG KRAFTIGERE

Salthammer Båtbyggeri har lang erfaring, da selskapet ble startet opp i 1896. Verftet har flere leveranser i vente, heter det i en pressemelding. Båtbyggeriet har tett samarbeid med Tomra Engineering, som har designet flere av båtene som er levert fra Salthammer.

– Vi har videreført flere tekniske løsninger til Fosnahav. Fartøyet har fått samme ballastsystem og dekksutstyr som Fosnakongen. Videre har Fosnahav to kraner på henholdsvis 180 og 120 tonn/meter, vinsjer på 40 og 10 tonn, DP, ROV og posisjonering, opplyser operasjonssjef Anders Husby i meldingen.

Båtbyggeriet opplyser i pressemeldingen at kundene etterspør stadig større og kraftigere båter, som kan gå i mer «multi» operasjoner, noe som krever gode og sikre løsninger på dekk som kan gi mannskapet en tryggere og bedre HMS hverdag.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk har levert hovedmotoren om bord, av type Scania DI16. Gir er av type KMG-350, levert av Kumera Helseth. Propellanlegg er levert av Helseth Propeller. Hovedgenerator er av type Scania DI09 og hjelpegenerator er av type John Deere 6068, begge levert av Nogva. PMH Norway har levert sidethrustere og styremaskin. Ror er levert av Helseth. Allweiler har levert pumper.

DEKK

Kraner på dekk, av type ADK-80 og ADK-50 er levert av Aukra Maritime. PMH har levert vinsjer på 40 og 15 tonn. Ankervinsj er levert fra MB Hydraulikk, mens capstaner er levert av verftet.

INNREDNING

NMI har levert innredningen. Møblementet er levert av Shipnor, med lenestoler og sofa fra Ekornes. Stoler i styrehus er fra Alutech. Dører er levert av Libra-Plast.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er utført av Vik Elektro. Utstyr for navigasjon, kommunikasjon og overvåkning er levert fra Florvaag Elektronikk. Carboline har levert maling og antifouling. Ballastsystem er levert fra MRPC.