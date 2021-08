Kristiansund (08/2021)

Kristiansund ble 23. juni overlevert fra Havyard Leirvik til Norsk Fisketransport AS, Kolvereid. Brønnbåten er verftets byggenummer 147. Designet er fra Hav Design AS.

Kristiansund er skip nummer fire i Havtrans-serien, som har forgjengerne Namsos (MM 02/16), Steigen (MM 07/17) og Reisa (MM 02/21). Designserien har en spesiell skrogform, som gjør at båten går veldig lett og kutter både utslipp og kostnader til drivstoff.

LEVERES FØR AVTALT TID

Prosjektleder Håkon Bosdal sier at det hjelper selvsagt på at de har bygd tilsvarende skip før.

– Men det følger alltid utvikling og forbedring fra skip til skip, og alt skal testes ut og fungere før vi kan overlevere skipet. De som har jobbet på dette prosjektet har bevist at de er dyktige skipsbyggere og gjort en kjempejobb slik at vi har greid, ikke bare å holde fristen, men kan levere to dager før avtalt tidspunkt.

RETT UT I JOBB

Nybygget er designet med stor kapasitet for lukket og smittevennlig transport og har dobbelt system for avlusing med både ferskvannsbehandling, Hydrolicer-avlusning og spylesystem. Kapasiteten om bord er på totalt 3250 kubikkmeter, fordelt på tre runde tanker. De runde tankene gjør at båten kan frakte mer fisk, samtidig som fiskevelferden øker med roligere fisk og høyere overlevelse. Kristiansund er for øvrig det femte fartøyet Havyard leverer til Norsk Fisketransport, og det går rett ut i kontrakt med Frøy Gruppen.

I GANG MED SØSTERSKIP

Koronapandemien har påvirket både tilgangen til arbeidere og hvordan de ansatte kan arbeide.

– Vi har egentlig ikke hatt nok folk, og da er det godt gjort å levere før tiden. Vi har imidlertid hatt fokus på de rette tingene, jobbet systematisk og i riktig rekkefølge. I tillegg har vi hele tiden hatt et godt samarbeid med kunde. Slik har vi greidd å holde fristen og levere et nytt, godt arbeidsverktøy til Frøy, sier prosjektleder Bosdal.

Nå venter mer arbeid med brønnbåt nummer tre i den samme kontrakten til Frøy. Skroget er levert til Havyard Leirvik og utrustningen er godt i gang. Dette skipet skal overleveres til høsten. Byggenummeret er 151, og navnet er Åsværfjord.

MASKINERI

Hovedmotoren yter 2999 kW og er av type Mak (Caterpillar) 9M25C, levert av Pon Power. Generatorer, elektriske motorer og tavler er levert av Norwegian Electric Systems (NES). Propellanlegg og girsystem er levert av Brunvoll, det samme er thrustere av type FU63LTC1750. Kongsberg Maritime har levert styremaskin av type SR622 FCP-200 og ror av type FB-H. Hjelpemotor av type Caterpillar er levert av Pon Power, og nød-/havnegenerator av type DI13075M er levert av Nogva Motorfabrikk.

DEKK

Fire dekkskraner er levert av MacGregor Norway avd. Bodø. Adria Winch d.o.o. har levert vinsjer og capstaner. Utstyr for fiskehåndtering er levert av MMC First Process. Steinsvik har levert akvafilter, UV-filter og avlusningsfilter, gjennom MMC Fish Handling AS. MOB-båt er levert av Palfinger Marine, som også har levert davit. Livflåter og diverse redningsutstyr er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment. Lanterner er levert av Glamox.

INNREDNING

Kristiansund er innredet med moderne komfortmuligheter for mannskapet. Vestnes Norway har levert innredning, inkludert dører fra IMS og Libra-Plast samt møbler. Bysse og bysseutstyr er levert av Shipnor gjennom Vestnes. Vinduer og vindusviskere er levert fra Bohamet. Klimaanlegg kommer fra Aeron. Team Tec AS har levert utstyr for avfallsforbrenning. Kjøl og frys i bysse er levert av Florø Kjøleservice. Innvendig teknisk belysning er levert av Glamox.

ELEKTRONIKK

Norwegian Electric Systems har levert broløsningen, som er den nyutviklede totalintegrerte Raven-broen man også fikk se i søsterskip Reisa. I tillegg har de levert automasjons- og elektriske kraftsystemer om bord. System for internkommunikasjon er levert av Zenitel Norway. Satco har levert TV-systemer om bord.

DIVERSE

Norwegian Greentech har levert system for rensing av ballastrensevann. PG Flow Solutions, Vest-Jet og Allweiler har levert forskjellige typer pumper om bord. Maling kommer fra Westing og katodisk beskyttelse er levert av MPE Cathodic. Branndeteksjonssystem, gasslukkesystem i maskinrom og vanntåke er levert av Tyco Fire & Integrated Solutions. Skipsmedisin og ShipMed Safety System er levert fra ShipMed.