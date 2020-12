Havyard leverer design til Royal Arctic Line

Siuana Arctica på prøvetur. Foto: Zamakona

I 2018 vant Havyard Design & Solutions kontrakt på leveranse av to skipsdesign til Royal Arctic Line A/S. Design av fryseskip var et nytt segment for Havyard, og nå er det første skipet, «Siuana Arctica», levert fra verftet Astilleros Zamakona i Spania.



Royal Arctic Line A/S håndterer all sjøfrakt til de 13 største havnene på Grønland, som sikrer forsyninger til hele landet. «Siuana Arctica» skal seile Uummannaq-området til Upernavik-distriktet, nordvest på Grønland.

I løpet av desember drar «Siuana Arctica» fra Zamakona-verftet i Nord-Spania til Aalborg i Danmark. Der skal skipet gjøres klart. Skipet er planlagt å være i arbeid fra mai 2021.



Design

Det er satt store krav til designet på skipene, som skal gå inn og ut av grunne havner i et tøft klima. Fartøyene, som er av type Havyard 974, er utviklet i tett samarbeid rederiet for å møte de strenge kravene som blant annet omfatter isklasse Polar.



Havyard Design & Solutions har ytterligere kontrakt på levering av to lasteskipdesign til RAL. Skipene er av type Havyard 971 og er mindre enn de to første. De blir bygget av Nodosa Group, med planlagt leveranse av første skip tidlig 2021.