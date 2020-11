Hurtigruteskipet Lofoten blir skoleskip

MS Lofoten i Kirkenes. Foto: Eivind Lande/Hurtigruten

I over 56 år har MS Lofoten seilt for Hurtigruten mellom Bergen og Kirkenes. Nå skal «kystens dronning» utdanne neste generasjon norske sjøfolk. Fra 2021 blir MS Lofoten skoleskip for stiftelsen Maritim videregående skole Sørlandet. Det er klart etter at stiftelsen har signert en intensjonsavtale om å kjøpe skipet fra Hurtigruten.



– Dette starter et nytt kapittel i MS Lofotens stolte historie. Etter å ha vært en del av livsnerven langs kysten i generasjoner, skal hun nå utdanne neste generasjon norske sjøfolk. Det er bra for Norge som sjøfartsnasjon, bra for kysten, bra for skolen og bra for oss i Hurtigruten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.



SKAL SAMARBEIDE OM OPPLÆRING

Hurtigruten er en av Norges største maritime arbeidsplass og lærebedrift. Som en del av avtalen skal Sørlandets maritime videregående skole og Hurtigruten inngå en egen samarbeidsavtale om opptrening og utdanning av kadetter. Det betyr at kadetter fra skolen kan hospitere hos Hurtigruten og gå i lære på Hurtigrutens skip i løpet av utdanningen.



– Det er stort behov og stor etterspørsel etter norske sjøfolk, spesielt de som har vært utdannet om bord på skoleskip. Derfor er vi veldig glad for å nå kunne ta imot elever om bord i august, sier daglig leder Tor Helge Egeland ved Maritim videregående skole Sørlandet.

Stiftelsen har drevet undervisning på skoleskip helt siden 1927, da fullriggeren Sørlandet ble bygget som stiftelsens første skoleskip. MS Lofoten blir stiftelsens femte skoleskip.



– MS Lofoten har mye sjel, og er et smykke av et skip som fortjener å bli tatt godt vare på, sier Egeland.

3500 GANGER OVER POLARSIRKELEN

Helt siden hun ble levert fra Akers mekaniske verksted i mars 1964, har MS Lofoten seilt i Hurtigrutens rutetrafikk. Etter å ha krysset polarsirkelen rundt 3500 ganger og tilbakelagt en avstand som tilsvarer flere enn 200 ganger rundt ekvator, har skipet nå seilt sin siste rundtur i rute mellom Bergen og Kirkenes.



Når Hurtigruten går inn i en ny 10-årig avtale om rutetrafikk fra nyttår, oppfyller ikke lenger det verneverdige skipet kravene til blant annet universell utforming i den nye anbudsavtalen med Samferdselsdepartementet.

– MS Lofoten er et helt spesielt skip med en unik historie. Hun betyr noe helt spesielt for mange i Hurtigruten, for gjestene våre og for folk langs hele kysten. Selv om hun nå blir pensjonert fra rutetrafikken etter snart seks tiår, har hun mange gode år igjen, sier Skjeldam.

LANGE TRADISJONER

.MS Lofoten er det skipet som har lengst fartstid i Hurtigrutens 127 år lange historie. De siste årene har Hurtigruten brukt betydelige beløp på å oppgradere skipet, blant annet med å tilbakeføre interiøret til original stil. Utvendig er skipet og skorsteinen malt i de samme fargene som da hun seilte jomfruturen for Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS).



– Dette blir et ypperlig skoleskip. Om bord her lærer man å håndtere et skip på den tradisjonelle måten. Det er nyttig å ta med seg uansett hva slags skip man skal jobbe på. Teknologien er tradisjonell og gammel, men fortsatt relevant. I tillegg er skipet oppgradert på svært mange områder med blant annet nye hjelpemotorer, ny elektrisk tavle og aircondition. Kombinasjonen av nytt og gammelt gir optimale muligheter i undervisningssammenheng, sier kaptein Eivind Lande på MS Lofoten.

VERDENSREKORDMOTOR

MS Lofotens hovedmotor, en Burmeister & Wain som går under kallenavnet «Burre», er fortsatt den samme som da skipet ble satt i trafikk for over 56 år siden. Dermed har MS Lofoten skrevet seg inn i rekordbøkene med det som trolig er verdens lengstgående hovedmotor, med over 330.000 gangtimer bak seg.



– Dette sier mye om den fantastiske innsatsen og kjærligheten som er langt ned av Hurtigruten og dedikerte ansatte gjennom generasjoner, sier Lande.



MS Lofoten er siste av flere Hurtigruten-skip som blir som skoleskip etter karrieren i rutetrafikken langs norskekysten. Maritim videregående skole Sørlandets forrige skoleskip, MS Sjøkurs, seilte i mange år for Hurtigruten som MS Ragnvald Jarl (1956). MS Narvik (1982) seiler i dag som skoleskipet Gann. Også DS Finnmarken (1912) og MS Salten (1953) har seilt som skoleskip etter tiden i Hurtigruten.



AVSKJEDSCRUISE?

Som en del av kjøpsavtalen har Hurtigruten sikret seg førsterett til å leie MS Lofoten fra stiftelsen i periodene utenfor skoleåret.

På grunn av den globale pandemien ligger skipet nå i opplag. Skolen skal etter planen ta over skipet i juni 2021, slik at det er klart til nytt skoleår.



Dersom koronasituasjonen tillater det, vurderer Hurtigruten å sette opp ett eller flere avskjedscruise langs norskekysten med MS Lofoten i 2021.



– Vi har et mannskap og en stor fanklubb rundt om i verden som setter skipet veldig høyt. Mange kommer tilbake år etter år for å oppleve den unike atmosfæren. Skipet betyr noe helt spesielt for de fleste som har jobbet om bord, selv om vi har både mer sjøgang og dårligere lugarer enn på de nye skipene. Mange er skeptiske først, men de blir bitt av basillen og trives veldig godt her, sier kaptein Eivind Lande.

MS Lofoten ankommer Bodø på sin første rundtur 8. mars 1964. Foto: Museum Nord/Hurtigruten.