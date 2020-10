Misje bestiller tre av inntil ti nybygg

Slik blir bulkskipene som Kåre Misje & Co etter planen skal bygge på Sri Lanka og som er designet av Wärtsilä på Stord. Illustrasjon: Wärtsilä

Bergensrederiet Kåre Misje & Co AS i Bergen har nå skrevet endelig kontrakt med Colombo Dockyard på Sri Lanka om bygging av tre nye tørrlasteskip med opsjon på ytterligere sju. Kontrakten ble tidligere utsatt på grunn av koronaepidemien og satt på vent, men nå settes byggearbeidene i gang med første levering planlagt om 18 måneder.





Adm. dir. Magne Fjereide opplyste tidligere i år at de var på målstreken til å skrive endelig kontrakt i mars, og ble da enige med både verft, utstyrsleverandører, banker og andre involverte om å avvente situasjonen inntil videre.

Nå er endelig kontrakt for tre bulkskip på 5000 dødvekttonn inngått og med opsjoner på sju til slik at serien kan bli på totalt ti skip av et nytt eco-design fra Wärtsilä.

Dyrt i Norge Misje har planlagt investeringen i nye drivstofføkonomiske skip i lang tid. For over et år siden da rederiet sendte ut anbudspapirer til en rekke verft både i Norge, Europa og Asia, sa Fjereide at de gjerne ville bygge i Norge dersom det var mulig økonomisk.

– Vi hadde lenge et håp om at vi kunne bygge de i Norge, men prisen hadde blitt over dobbelt så dyr som den prisen vi skal betale i Sri Lanka. Nederland var også aktuelt lenge som byggeland. De var vesentlig billigere enn Norge, men 25 prosent dyrere enn den prisen vi nå har forhandlet fram hos Colombo Dockyard, sier Fjereide.

Designet på Stord Etter det Maritimt Magasin kjenner til er prisen på hvert skip rett under 100 millioner kroner. Verftet i hovedstaden Colombo på Sri Lanka som Kåre Misje & Co har skrevet kontrakt med, er eid av det japanske verftskonsernet Onomichi Dockyard.

Nybyggene er designet av Wärtsilä Ship Design Norway AS på Stord. De blir på rundt 5 000 dødvekttonn og 89,5 meter lange. Fremdriftssystemet blir dieselelektrisk med en batteripakke installert slik at de kan gjøre losse- og lasteoperasjoner på batteridrift eller gå inne i havneområdene kun med hjelp av batterier.

15 skip i dag Etter planen skal det første av nybyggene leveres om ett og et halvt år og de neste med fire måneders intervaller og vil gi en betydelig fornying av både flåten til Misje og den norske småbulkflåten.

Misje Rederi driver i dag en flåte på 15 mindre bulkcarriere som seiler langs norskekysten og i resten av Nord-Europa. 12 av skipene er selveide. De fleste av lasteskipene seiler på langsiktige kontrakter med norske og utenlandske industrikunder med laster som stålprodukter, stein, korn, gjødning og andre typer bulklaster.

Russisk og polsk mannskap Inntjeningen for mindre bulkskip har variert mye, men de par-tre siste årene har rederiet hatt brukbare marginer og ønsker nå å fornye den eksisterende flåten fra 1990-tallet med mer miljøvennlige og driftsøkonomiske fartøy.

Rederiet har nå rundt 170 ansatte sjøfolk som er polske og russiske. Administrasjonen består av 17 personer ved hovedkontoret i Bergen, og ved et mannskapskontor i Kalinigrad i Russland.