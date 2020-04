Wärtsilä med kontrakt på design av cruiseskip

Amundsen Expeditions Wärtsilä-designede luksusekspedisjonsfartøy skal ferdes både i polare- og tropiske farvann. Ill: Wärsilä

Wärtsilä sitt skipsdesignmiljø har fått i oppdrag å utvikle et design for opptil seks nye luksuriøse ekspedisjonscruiseskip. Skipene får en kapsaitet på 200 passasjerer, og kan gå turer i både polare og tropiske strøk.



Skipene vil bli eid og driftet av selskapet Amundsen Expeditions og fartøyene retter seg primært inn mot det voksende kinesiske markedet. Designoppdraget med Wärtsilä har pågått et halvt års tid og skipet begynner nå å ta form på tegnebrettet, heter det i en pressemelding.



– Skipene er designet for å operere effektivt i både tropiske- og polare farvann. På grunn av det tøffe miljøet og den ofte avsidesliggende beliggenheten til cruise-destinasjonene, har man vært spesielt oppmerksom på skipenes driftssikkerhet, sier Inge Skaar, Director Project Development, fra Wärtsilä Ship Design Norge, i Wärtsilä Marine.



Wärtsilä-teamet har jobbet i tett samarbeid med Amundsen Expeditions for å utvikle et konsept som oppfyller eierens spesifikasjoner og krav. Skipene blir utrustet med en komplett Wärtsilä-løsninger, inkludert Wärtsilä 32-motorer, katalysatorer for Nox-reduksjon, elektrisk fremdrift, Wärtsilä Nacos Platinum-brosystem for navigering og kommunikasjon, samt Wärtsilä automatiseringsløsning.