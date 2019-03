Støttfjord (03/2019)

Støttfjord ble 23.februar overlevert fra Stadyard AS til Brødrene Bakken AS, Bodø. Hybridfiskebåten er verftets byggenummer 42. Design er av type SK 3355 fra Skipskompetanse AS.

Med hybriddrift, lavt energiforbruk, lave klimagassutslipp, skrogoptimalisering og elektrisk dekksmaskineri, er Støttfjord klar for en fremtid med “grønt” og effektivt fiske.

STØTTE FRA ENOVA

Støttfjord er i skrivende stund Norges største hybriddrevne fiskebåt. Den kan kjøre til og fra feltene på batteri, billigere og mer miljøvennelig enn tradisjonell drift. Hybriddriften skal sørge for å kutte dieselforbruket med 25 prosent, det vil si 100.000 liter årlig. Miljøteknologien har gjort båten til Brødrene Bakken over 11 millioner kroner dyrere, skriver NRK. Men rundt halvparten av dette har rederiet fått tilbake i støtte fra Enova. Ifølge verftet er flere av nyvinningene om bord innovasjoner som finnes på markedet for større fartøy, men de har ikke blitt levert i mindre skala som på dette fartøyet.

FOREGANGSREDERI

Stadyard AS signerte i mai 2017 kontrakt med rederiene Oddvar Nes AS og Brødrene Bakken AS om bygging av to nye not/snurrevad-fartøy. Begge fartøyene er designet av Skipskompetanse AS i Måløy. De to rederiene ønsker å fronte kystnotgruppens utvikling i det grønne skiftet, og bidra til fortgang i miljøoptimalisering av denne fartøygruppen. Først ut er Støttfjord, mens Oddvar Nes AS får sin Trondskjær i april. Foruten rederiene, Cowi og Skipskompetanse har også Elmarin, Brunvoll Volda og Stadt Towing Tank bidratt i dette forprosjektet, slår verftet fast i en pressemelding. Båtene har for det meste norske leverandører av utstyr, mange av dem lokale.

DÅP

Støttfjord ble døpt 2. mars ved hjemmehavnen i Meløy kommune i Nordland. I tillegg ble det 22. februar arrangert åpen båt på Skramskaia ved Måløy Brygge. Da var det verftet som fikk vise fram den teknologisk avanserte fiskebåten.

MASKINERI

Verlo AS har levert hovedmotoren. Dette er en Yanmar 6EY22AW, som yter 1370 kW ved 900 o/min. Hjelpemotorene er en Scania DI13 075M på 426 kW og en John Deere 6090AFM75 på195 kW, begge levert fra Nogva Motorfabrikk AS. Brunvoll Volda AS har levert girsystem av type ACG25/PF500-1C og propellanlegg av type CP56 ø2800 mm. Fra Elmarin AS er det levert et Corvus batterisystem på 254 kWh, akselgenerator av type Var-G og hovedtavle. Det er installert to thrustere av type FU45LTF1225 fra Brunvoll Volda, en på 370 kW i baug og en på 420 kW akter.

DEKK

MacGregor Triplex har levert en stor pakke kraner og annet ustyr: en nothaler av type 740/425, en not-

kran av type NK-3000, en mellomrull av type TRH-123, to ringnåler av type RN-60, en flålegger av type FLH-300, en dekkskran av type KN-25 og en fiskepumpekran av type KN-10. Macgregor Rapp har levert elektrisk dekksmaskineri. Dette består av tokombivinsjer av type TWS-2551CSE, en ørekalvinsj av type GW-480EB, en brystvinsj av type GW-480EB, en fortøyningsvinsj av type GW-480EB, en capstan av type CF680E, slangetrommel av type HHRXS, to ankervinsjer av type AWW-1800E, en slangetrommel til fiskepumpe og en 16” fiskepumpe av type CP-2005E. RSW-anlegget er av type Seacool SC450 CO2 fra Kuldeteknisk. Vakuumanlegget er levert fra Cflow Fish Handling og fabrikken er levert og installert av Latech.

INNREDNING

Lido Norway har levert komplett innredning om bord. Det inkluderer bysseinnredning fra Beha-Hedo AS, styrehusstoler fra NorSap AS og vaskeriutstyr. Ventilasjonsanlegget er levert av Isovent AS.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Ulvesund Elektro. Ocean Electronics har installert diverse elektronikk, underholdningsutstyr og bropulter. Fiskeletingsutstyret består blant annet av Furuno FSV 25S BB og FSV85 BB-sonar, ekkolodd av type Simrd ES80 Split-Beam og Furuno DFF-3D, og Marport fangstkontrollsystem. ProNav AS har levert Intellian TVRO-antenne, GPS-kompass, brovaktsalarm og JRC AIS, mens installasjonen er gjort av Ocean Electronics.