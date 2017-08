Endelig levert

Byggenummer 379 fra Kleven Verft. Foto: uavpic.com

Klevens byggenummer 379, et Multifunctional Field Supply & Offshore Construction Vessel (MPSV) designet av Marin Teknikk, ble 5. august overlevert til en internasjonal kunde.



Fartøyet har lagt ved kai hos verftet siden det ble ferdigstilt i desember 2015. Det malaysiske joint-venture selskapet IES Pioneer Ltd., som bestilte skipet, var ikke i stand til å ta det ut. Det har skapt mye økonomisk hodebry for Kleven.



Ifølge nettstedet marinetraffic.com, er skipet nå registrert med kanadisk flagg, og seiler under navnet Horizon Star. Det er dermed grunn til å tro at kunden er Horizon Maritime, et kanadisk offshorerederi. Uten at verftet vil bekrefte eller avkrefte dette.



Kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund sier til Maritimt Magasin, at kunden inntil videre har bedt om diskresjon rundt båtnavn og andre opplysninger.



I en pressemelding fra verftet blir det opplyst at fartøyet er solgt til en internasjonal aktør.



"– Vi er glade for å ha fått ei løysing for dette fartøyet. Det har vore eit utfordrande prosjekt for oss, etter at opprinneleg kunde ikkje var finansielt i stand til å overta fartøyet ved avtalt levering i 2015. Det er flott å sjå at fartøyet no kjem i operasjon", uttaler konsernssjef Ståle Rasmussen i pressemeldingen.



Den opprinnelige kontrakten ble inngått i 2014, med et malaysisk selskap. Marin Teknikk fikk designoppdraget. Senere samme år ble flere endringer i det opprinnelige designet bestilt, og blant annet moon pool, helikopterdekk, FiFi II og ni meter ekstra lengde ble lagt til.