Austevolljenta (03/2022)

Ambulansebåten Austevolljenta ble i januar 2022 overtatt fra Oy Kewatec AluBoat Ab i Karleby i Finland til Buksèr og Berging AS på Lysaker ved Oslo. Selskapet vant en anbudskonkurranse utlyst av Helse Bergen i 2021 om å drifte ambulansebåt i Austevollregionen med stasjon på Storholmen.

Avtalen innebærer døgnkontinuerlig drift av ambulansebåten som i tillegg til akuttoppdrag også skal benyttes til ordinær pasienttransport og transport av behandlingspersonell. Båten er også tilrettelagt for brann- og redningsoppdrag med blant annet brannpumpe og termisk varmesøkende kamera som kan brukes under søk og redning.

Om bord i båten blir det et fullverdig akuttmedisinsk tilbud med en fast medarbeider fra Helse Bergen og en matros som begge er autoriserte ambulansearbeidere slik det er i vanlige bilambulanser.

NYTT DESIGN

Austevolljenta er et nyutviklet design fra verftet som har fått designbetegnelsen Kewatec Work 2200 Rescue og er byggenummer 372 fra Kewatec. Lengden er 22,2 meter og bredden 7,5 meter.

Om bord er det en egen separat passasjersalong og et godt utstyrt behandlingsrom med to benkeplasser. Innredningen er tilpasset rullestolbrukere og dørene er skyvedører med automatisk åpning og lukking. Båten er sertifisert for 12 passasjerer.

Bårer kan bli tatt om bord både akter og i baugen. Framme er det en hydraulisk landgang og akter en heis som gjør at pasientene kan bli tatt om bord på en god måte fra kaier med ulik høyde. Skroget på Austevolljenta er bygd i aluminium mens overbygget er i sandwich komposittmateriale.

MASKINERI

Ambulansebåten er utstyrt med to Volvo Penta IPS 1050 IMO III motorer som driver to propellanlegg av typen IPS30D 1.99, alt levert av La-Sa Båt og Motor.

DIVERSE

Elmarin og Furuno Finland har levert navigasjonsutstyret om bord og kommunikasjonsutstyr kommer fra Cobham Satcom Et fartøystyringssystem kommer fra Marfle mens Luminell har levert den utvendige belysningen. Interiøret er levert av DA-Wood mens båreheisen kommer fra Undertun Industri. MOB-båt er levert av AR Safety.