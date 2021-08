Firda Welfare (08/2021)

I juni ble Firda Welfare overlevert fra Norse Çelik i Tyrkia, til Firda Seafood Group AS/Firda Fighter AS, Byrknesøy. Fartøyet er verftets byggenummer 15, og designet er fra Norse Design.

Det 33,8 meter lange oppdrettsfartøyet Firda Welfare er utrustet med dieselelektrisk hybridfremdrift. Båten har ellers teknologi som skal sette fiskehelse og fiskevelferd i høysetet for å trygge optimal og skånsom håndtering av fisken, opplyser Firda Seafood Group.

LADER PÅ FÔRFLÅTER

Nybygget har et 464 kWh batterisystem og software for energioptimalisering. – Batterisystemet skal lades hver natt med landstrøm ved kai og forbruke dette under operasjon. Det vil utgjøre en vesentlig reduksjon i klimagassutslipp. Det vil også være mulig å lade batterisystemet fra fôrflåter med landstrøm, skriver Fjord Maritime, leverandør av systemet.

NORSK-TYRKISK

Verftet Norse Shipbuilding er en del av Norse Çelik/Norse Group of Companies, et partnerskap mellom norske og tyrkiske aktører. Skipsbygging, skipsdesign, engineering, service/reparasjon og rørproduksjon er noe av aktiviteten. De har tidligere levert blant annet katamaranene Bjordal (MM 10/18) og Hydra til norske kunder, og det norske markedet er et satsingsområde.

MASKINERI

Fartøyet har tre Scania hovedgeneratorer på 345 kW hver samt en John Deere havnegenerator på 70 kW. Fjord Maritime har levert et 464 kWh batterisystem. Propellanlegget er levert fra AAA Propulsion. En 132 kW baugthruster med ABB motor er levert fra ERC Propeller.

DEKK

ODM har levert en stor kranpakke med tre 1t/20m kraner, en 3,2t/20m og en 1t/15m kran. Også anker- og slepevinsj samt fire capstaner med fem tonns kapasitet hver, er levert fra ODM. Redningsflåter er levert fra Viking Norsafe.