Gerd (10/2020)

Gerd ble i juli overlevert fra Weldmec Marine/MarTec til Husøy Invest AS ved Vidar Tøllefsen, Senja. Sjarken er verftets byggenummer 385 og den er av type NorCraft 11-470.

Med sine 11,01 meter er Gerd to centimeter lengre enn den klassiske 10,99 meters sjarken. Bredden på den romslige speedsjarken er 4,70 meter, og lasterommet er på 22 kubikk. Nybygget er rigget for garnfiske i bankfiske 2 i sommerhalvåret samt kystfiske. Båten er bygget av Weldmec Marine i Finland, og distribuert av MarTec AS på Sotra.

MASKINERI

Hovedmotor av type Yanmar 6HYM på 650 hk samt girsystem av type ZF 325IV og hjelpemotor av type Whisperpower M-GV8, er levert av MarTec.

DIVERSE

Dekksutstyret, garnhaler, garngreier og sløyekar, er levert fra Lorentzen Hydraulikk. Kranen på dekk er levert av TruckTek. Elektronikk for navigasjon er av type Olex og Simrad.