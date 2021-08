Hydra (08/2021)

I juni ble Hydra overlevert fra Westcon Yards AS til Norled AS, Stavanger. Hydrogenferja er verftets bnr. 38. Design er av type LMG 80-DEH2 fra LMG Marine AS. Skrogverft er tyrkiske Norse Celik.

Hydra er verdens første passasjerferje som kan bruke hydrogen som drivstoff. Sammen med den nylig leverte batteriferja Nesvik (MM 05/21), skal Hydra gå i ferjesambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik.

FLYTENDE HYDROGEN

I 2015 satte Norled verdens første nullutslipps bil- og passasjerferje i drift på strekningen Lavik–Oppdal på E39, da med batteridrevne Ampere. Med Hydra settes nok en milepæl.

Faktisk har den grensesprengende ferja tre mulige energikilder. I tillegg til to hydrogendrevne brenselceller, har den også en stor batteripakke om bord. Batteriene lades kontinuerlig av brenselcellene, men kan også lades ved kai i Hjelmeland og Nesvik. Minst 50 prosent av tiden skal Hydra kjøres med brenselsceller drevet av flytende hydrogen. Så har man i tillegg to dieselgeneratorer installert, som kan benyttes som reservekilde.

STORT FOR NORSKE LEVERANDØRER

Norled har bestilt fire nye miljøvennlige ferjer. Westcon har nå levert to, og i tillegg bygges det to av Sembcorp i Singapore. Totalt 18 norske leverandører og eksportører er involverte i disse nybyggene, melder Maritimt Forum. Blant leverandørene finner man LMG Marin i Bergen, Vestnes Ocean i Florø, Westcon Power & Automation i Haugesund og AF Aeronmollier i Flekkefjord/Stavanger – i tillegg selskaper som Nogva, Palfinger, Libra, Hydroniq, Servi Ulsteinvik og mange andre, heter det i en sak fra Maritimt Forum.

Byggingen av Norleds fire nye miljøferjer bidrar til betydelig verdiskaping i Norge, og arbeid og aktivitet hos vår maritime eksportnæring. Eksportfinansiering Norge (tidligere GIEK og Eksportkreditt) sitt maksimale garantiansvar er på hele 460 millioner kroner.

KLASSE

Hydra er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Car Ferry B Battery (Power) E0 LC R4(Nor).

MASKINERI

Propellanlegget av type Rudder Propeller SRE 340 L FP er levert fra Schottel. Hovedgeneratorer av type Scania DI16 75M samt generatorer av type Stamford HCM634G2 (480-553 kW), er levert av Nogva Motorfabrikk. Westcon Power& Automation har levert og installert batterisystemet.

DEKK

Adria Winch har levert ankervinsj og capstan på dekk. Evakueringssystem (MES) er levert av Survitec, som også har levert livflåter. MOB-båt er av type RSQ 450 G fra Palfinger. Glamox har levert søkelys av type SL40 R5 1000W, flomlys, lanterner, generell utvendig teknisk belysning samt innvendig teknisk belysning.

DIVERSE

Novenco har levert ventilasjons-/klimaanlegg og vifter. Westcon Power & Automation har levert og installert komplett e-SEAmatic Blue systemintegrasjon, med blant annet EMS, integrert bro, IAS og EPMS. Elektronisk utstyr er levert av Ocean Electronics.