Oma (07/2021)

I mai ble Oma overlevert fra Jemar Norpower til Oma Kyst AS v/Arild Sekkingstad. Sjarken er verftets bnr. 1645.

Oma Kyst AS har investert i en ny 36ft Malo sjark fra Jemar Norpower, rigget for not og garn. Oma har stor dekksplass og et lasterom på 18 kubikkmeter, tilpasset for å kjøre bulk. Med i leveransen av sjarken, var en 16,5ft notlettbåt med navn Oma Junior. Styrehuset i “hovedbåten” har utvidet område rundt styrekonsoll for større skjermer. Bysseseksjon i barbord side oppe, med ovn og oppvaskmaskin.

16-ÅRIG SKIPPER

Reder i Oma Kyst, Arild Sekkingstad, er en erfaren fisker og båtkjøper. Det vil være barna til reder, blant annet Katrine (16), som til daglig vil drifte Oma og Oma Junior. Det ble nikket anerkjennende av de eldre herrer på kaia, da Katrine med stø kurs la fra kai i splitter ny 36ft Malo sjark, heter det i et presseskriv.



– Vi synes det er veldig hyggelig å levere en ny Malo sjark og notlettbåt til Bekkjarvik. Notlettbåten er mange år siden vi har produsert, så her måtte vi hente inn noen av seniorene. Ekstra gledelig er det å se ei ung jente bak rattet. At ungdommen satser, er positivt for hele næringa, sier Johs Ersnes, daglig leder i Jemar Norpower.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk har levert fremdriftsmaskineriet om bord i sjarken. Hovedmotoren er en 9,3 liters Scania DI09 70M, som yter 300 hk ved 1800 o/min. Gir er av type HC168. Sleipner Motor AS har levert hydraulisk sidepropell foran og en akter, begge av type SH 420. Hydraulikk og styring er levert fra Sleipner og Sea-Tek.

DIVERSE

Sjarken er rigget for garn med dekksutstyr fra Lorentzen Hydraulikk AS: 1200 kg garnhaler, garnlegger, bomvinsj/sving/løft. Dobbelt skylle/bløggekar er levert fra Smådal Mekaniske. Innredningen er levert av Troldmyr Møbelfabrikk AS. Styrestol kommer fra NorSap AS, og dører fra Libra-Plast AS. NDS Group AS har levert innvendige lys. Elektronikk er besørget av Retronic, mens en omfattende pakke med elektronisk utstyr er levert fra Navico. Fenderen er fra PUR Fender.