Rosfjord (03/2022)

Boreal Sjø overtok ferja Rosfjord fra Holland Shipyards Group i desember 2021. Ferja skal trafikkere strekningen Launes–Kvellandstrand i Hidra-sambandet i Agder for Agder fylkeskommune og vil avløse Hidraferja.

Boreal signerte kontrakt med Agder fylkeskommune om driften av to ferjesamband i Agder i desember i 2019, til Hidra og Andabeløy. Kontrakten hadde oppstart 1. september 2021 og en varighet på ti år med to års opsjon. På grunn av pandemien ble byggingen av de to kontraherte ferjene ved Holland Shipyards Group i Nederland noe forsinket. Rosfjord ankom Norge i desember og blir etter utprøving satt i trafikk litt ut på nyåret, mens den noe mindre Lafjord som skal gå i sambandet Abelnes–Andabeløy ankommer Norge i slutten av januar eller begynnelsen av februar 2022.

EL-DRIFT

– Dette blir revolusjonerende for de to sambandene, som nå skal driftes med en strømandel på minimum 85 prosent, sa konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal da selskapet fikk kontrakten på de to sambandene og ferjene ble kontraherte i Nederland.

Wärtsilä Ship Design har designet begge de to plug-in hybridferjene. Lafjord er 49,8 meter lang og har en bredde på 14,7 meter. Den tar 149 passasjerer og har en kapasitet på 35 personbilenheter, eventuelt tre vogntog.

MASKINERI

Rosfjord er bygd som en hybridferje og skal i hovedsak gå med elekrisk drift, men har generatorsett som går på biodiesel som backup.