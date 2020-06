Stormhav (06/2020)

I mai ble Stormhav overlevert fra Stadyard AS til Stormhav AS, Sørvær. Designet er fra Seacon AS og heter SC 28 LG. Fartøyet er verftets byggenummer 43.

Stormhav er en kombinert line- og garnbåt, med 48.000 krok og plass til 1200 garn.

DIREKTE I FISKE

Maritimt Magasin slo av en prat med reder Håkon-Inge Mjånes, like etter første prøvetur var unnagjort.

– Etter vi har fått testet båten skikkelig, med fiskeprøve, garn og line, frys og is og alt, går vi direkte i fiske her sør rundt verftet. Vi har alle kvotene våre igjen til høsten. Det blir å gå nordpå i andre periode, altså i august og fiske av blåkveite. Og da blir vi finnmarkinger ut året, fortalte Mjånes. Rederiets gamle båt ble solgt i mars 2019, med en driftsavtale for å holde mannskapet i sving.

SAMARBEID

Nybygget har en total lastekapasitet, med fryseri og det hele, på 230 kubikk. Det er plass til et mannskap på 14 personer på det meste. Mjånes så i mai fram til å ta Stormhav i bruk.

– Båten ser bra ut. Det er en komprimert sak, men det er gjort uten å ødelegge plassen om bord. Løsningene er gode. De har vært grådig flinke her, og fått alt til å sitte og passe i hop. Bro, innredning, dekksmaskineri, elektro, det er litt av et arbeid. Så alle har vært veldig flinke på samarbeid for å få dette til, slo Mjånes fast.

MASKINERI

Det er akselgenerator på hovedmotor samt tostegs gir, for å få best mulig effekt per liter drivstoff. Hovedmotoren er en Yanmar 6EY17W som yter 749 kW ved 1350 o/min, levert av Verlo. Nogva Motorfabrikk har levert generatorsett av type John Deere 4045TFM50 på 71 kW og Scania DI13075M på 426 kW. Propellanlegg av type P58.19.230.4 ø2300 mm og girsystem av type G50FK-2speed red 6,06:1 / 7,94:1, er levert fra Finnøy Gear & Propeller. PMH har levert styremaskin av type SG-4000. To thrustere av type SAC1400 på 80 kW hver, er levert fra Sleipner Motor. Finnøy har også levert akselgenerator av type Stamford HCM534D2 500 kVA.

DEKK

På dekk står det montert en Triplex KN-16 fra MacGregor Norway og en TMP 700K fra Damgaard Fishing. MB Hydraulikk har levert ankervinsj av type 1-AV-16K2. RSW-anlegg og fryseri er levert fra MMC First Process. Fabrikken om bord er levert av Westmek. Lineanlegg kommer fra Fiskevegn og sløyemaskiner fra Havfront. Garnhaler av type 4B-250 og garngreier av type 600-2 er levert av Net-Op.

INNREDNING

Komplett innredning, med møbler og isolering, er levert fra Maritime Montering. Dører er levert av Libra Plast. Ventilasjonsanlegg er levert fra Isovent. Kjøleanlegg for proviant er levert av Stadservice.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord er utført av Ulvesund Elektro. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert av Ocean Electronics.