Sydnes (08/2021)

I juni ble Sydnes overlevert fra Maritime Partner AS til Bergen Havn AS. Arbeidsbåten er verftets byggenummer 2212. Designet er av type Alusafe 1500 MPV Hybrid fra Maritime Partner.

Med Sydnes får Bergen Havn levert en hybrid arbeids- og oppsynsbåt, med stort fordekk, baug-lem og kran samt en romslig bro. Den skal være velegnet for de aller fleste arbeidsoppgaver en moderne havn står overfor.

ALLSIDIG

Den nye båten skal operere i et stort område slik at den må ha både fart og kapasitet til å dekke nødvendige distanser. Den er bygget for de fleste typer vedlikehold av havneinstallasjoner, buksering av båter, personell transport, redningsoppdrag, samt mulighet til å bistå i oljevernberedskap. Med kran og hydraulisk nokke er båten utrustet til å håndtere et stort antall av operasjoner.

STERKT MILJØFOKUS

– Ved anskaffelse av ny havnebåt var både rekkevidde og miljø viktige faktorer, sier Johnny Breivik, havnedirektør i Bergen Havn. Hurtigheten og rekkevidden til nye Sydnes oppfyller det første kravet og batteripakken sikrer at vi kan seile og jobbe utslippsfritt på indre havn.

– Vi tar nå nok et steg mot en utslippsfri havn. Fra nå av vil vi kunne jobbe inne i Vågen og langs kaiene på batteri. Det vil skje lydløst og båten blir helt utslippsfri. Når Sydnes kommer ut av havnen, vil den kunne koble inn dieselmotorene som gjør at båtens rekkevidde øker betraktelig. Vi har et ganske stort distrikt som strekker seg fra Fedje i nord til Bjørnafjorden i sør, så det å komme fort frem betyr mye, understreker Breivik.

MASKINERI

Hovedmotorene er to Volvo Penta D8-MP med gir av type ZF286,

levert fra J.W Gulliksen AS. Batteripakken er en Dolphin 110 kWt, levert av Corvus Energy/Hymatech AS. Propellanlegget med elektrisk motor er også levert av Hymatech AS. To Hamilton HJ364 vannjeter er levert fra Progress Ingeniørfirma AS, og en baugthruster av type SH 360 er levert av Sleipner Motor AS.

DEKK

På dekk står det montert en Palfinger-kran fra Bergen Hydraulic AS og en capstan fra Tenfjord Industrier AS. Søkelys er av type Golight Stryker LED og bauglys er av type Rigid Marine D-XL 2driving LED.

INNREDNING

Maritim Innredning Nord har levert innredningen om bord. Stoler i styrehus er av type NorSap 800 fra NorSap. Maritime Partner har installert ventilasjonssystem. Vinduer er levert fra SI-Glass.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er utført av Midsund Elektro. Marinelektronikk har levert navigasjonsutstyr fra Furuno Norge og kommunikasjonsutstyr fra Sailor. Rørleggingsarbeid er foretatt av Rørtek og byggeverft.