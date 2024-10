Nortel-investorer går maritimt

Eierandel etter emisjonen:

Tech Sea Invest AS 52,6 % (Hold Co, Pritchard, Langøy, Stette, Hustad og Breivik)

Tramp AS 13,6 %

Bima Eiendom AS- 13,6 %

Aki AS 13,6 %

Røsvik Holding AS 4,5 %

Om Ccom

Leverer modulbaserte sikkerhets- og kvalitetssystemløsninger til skipsfarten.

Holder til i Ålesund

Hadde i 2023 en omsetning på 16 millioner kroner, og et ordinært resultat på 1,75 millioner.

Leverer i dag tjenester til om lag 1000 fartøyer, og målet er å doble antallet i løpet av tre år.

Fra oktober 2024 blir Techsea Invest hovedeier i selskapet, med en eierpost på 52 prosent.

Om Techsea Invest

Investeringsselskap i Ålesund eid med like deler av Leif Arne Langøy, Peder Stette, Arild Hustad, Christian Pritchard. I tillegg har Espen Breivik en mindre eierpost.

Alle eierne var også investorer i mobiltjenesteselskapet Nortel som ble etablert i 2019 og som i 2023 ble solgt til Unifon for 517 millioner kroner.

Inntredenen i Ccom er selskapets første investering, og ambisjonen er å gjøre Ccom ledende innen sitt felt i Europa.

Gjennom selskapet Techsea Invest har Leif Arne Langøy, Christian Pritchard, Arild Hustad og Peder Stette nylig blitt majoritetseiere i Ccom, som har sitt hovedkontor i Ålesund.– Vi har bred erfaring med å bygge lønnsomme virksomheter. Sammen med gründere og ansatte i Ccom skal vi nå bruke vår kunnskap fra Nortel for å gjøre Ccom ledende i Europa innen sitt felt, sier Pritchard. Mens han var gründeren og CEO i Nortel, var de tre andre store investorer i selskapet som ble solgt for over en halv milliard til Unifon i fjor.Ccom ble etablert i 2004. Selskapet er spesialister på flåtestyringssystemer og løsninger for sikkerhets- og kvalitetsrutiner for fartøyer av alle slag, også kalt ISM. I dag bruker mer enn 1000 fartøyer Ccoms modulbaserte løsninger.Analysen de fire investorene har gjort før de gikk inn i selskapet, viser at Ccom er svært godt posisjonert for videre vekst. Første mål er å doble kundelisten til 2000 fartøyer i løpet av tre år.– Ccom har utviklet nye skybaserte løsninger i en og samme plattform, noe som gjør at kundene slipper å sjonglere mellom ulike system. I tillegg er plattformen DNV godkjent og brukes også i opplæringsøyemed i maritime fag ved blant annet ved NTNU. Som i mange lignende selskaper har man måttet prioritere utviklingen av disse løsningene, mens de nå er klare for å starte den sterke, kommersielle veksten, sier Pritchard.Han går inn som CEO og styremedlem, mens styreproffen Hustad går inn som styreleder, slik han også var det i Nortel. I tillegg er flere fra den tidligere toppledelsen Nortel med på satsningen:Det tidligere Nortel- teame, Espen Breivik tiltrer som COO, Dag Nåheim som CFO og Lene Buch går inn som CMO, begge etter nyttår. Hovedkontoret forblir i Ålesund, midt i den maritime klyngen.Techsea Invest eierpost i Ccom blir på 52 prosent. Hovedeieren går også inn med over 10 millioner kroner i friske penger som skal legge grunnlag for den planlagte veksten.Pengene skal brukes til å bygge et solid, kundefokusert, og skalerbart vekstselskap som skal være teknologisk ledende med Ccom X plattformen, som er ferdigstilt i disse dager. I dette innebærer det å utvikle support og leveranseapparatet, bygge enda mer kompetanse i selskapet og sikre stabil og god vekst, gjennom en ganske hissig, men kontrollert vekst-strategi.Medinvestorene Leif Arne Langøy, Kjell Inge Røkkes våpendrager og tidligere Aker sjef, og Peder Stette var storaksjonærer i Nortel fra starten, og var med på hele ferden frem til at selskapet høsten 2023 ble solgt til Unifon. Siden har de jobbet sammen med andre sentrale personer i Nortel-miljøet for å se på nye investeringsmuligheter.– Nortel klarte å bryte telegigantens grep om det norske bedriftsmarkedet for mobile tjenester, samtidig som det skapte verdier for eierne. Den kunnskapen og kompetansen som skapte Nortels suksess, mener vi kan overføres til andre bransjer og næringer, sier Langøy som forklaring på at han nå er med inn i Ccom.At Ccoms gründere blir med videre, både på eiersiden og som ansatte i selskapet, har også vært en viktig del av vurderingene når Techsea Invest velger å satse på Ccom, utdyper Stette.