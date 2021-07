Hanseatic Spirit (07/2021)

Hanseatic Spirit er overlevert fra Vard Langsten AS til det tyske rederiet Hapag-Lloyd Cruises. Ekspedisjonscruiseskipet er verftets bnr. 914, og er av designtype Vard 6 07 fra Vard Design AS

Nybygget er verftets siste i en serie på tre PC 6 isklassede ekspedisjonscruisefartøy til Hapag-Lloyd Cruises. Hanseatic Spirit, som er 139 meter lang og nærmere 16.000 bruttotonn, er søsterskipet til Hanseatic Nature som ble levert i april 2019, og Hanseatic Inspiration levert oktober samme år. Til forskjell fra de to forrige skipene, der det er litt mer fokus på opplevelser for hele familien, er Spirit et såkalt “adults-only” skip.

REDUSERTE UTSLIPP

Alle skip i den nye ekspedisjonsklassen inkluderer “banebrytende” utstyr og miljøteknologi, for å redusere utslipp av nitrogenoksid med nesten 95 prosent. Alt fra skrogdesign til propellanlegg er uttenkt med tanke på drivstoffbesparelser, heter det i en pressemelding.

GLASSBALKONGER

Skipet er utstyrt med to utvendige glassbalkonger. Det er Brombach + Gess, et spesialistfirma innen glassbindingsteknologi, som står bak planlegging, konstruksjon, produksjon og installasjon av de to balkongene. De er ti meter lange og to meter brede, og har plass til 50 personer. Et hydraulisk system gjør det mulig for mannskapet å trekke balkongene ut under bruk, og trekke dem tilbake igjen hvis bølgene blir høyere enn 1,6 meter ved 14 knop. Hanseatic Spirit har også elektriske Zodiac-båter samt kajakker, som passasjerene kan benytte på ekspedisjoner.

SAMSPILL OG SAMARBEID

Flere spesialselskaper har vært involverte, blant annet Fincantieri-selskapet Marine Interiors, og Vards datterselskaper Vard Electro, Vard Accommodation og Vard Piping. Vard Tulcea har bygd skroget. Prøveturer ble gjennomført rundt påsketider, med godt resultat. Utrustningsfasen som ble gjennomført ved Vard Langsten, engasjerte flere hundrede kvalifiserte skipsbyggere fra Vard samt lokale og internasjonale samarbeidspartnere.

MASKINERI

Hovedmotorene om bord er av type Caterpillar 8M25E, levert fra Pon Power. Caterpillar/Pon Power har også levert en nødgenerator av type C32. Skipet er videre utstyrt med propeller av type 121 FBP/5-S/P-3600 fra Rolls-Royce AB, tunnelthruster fra Kongsberg Maritime AS og Aalborg-kjeler fra Alfa Laval Oy.

DIVERSE

TK Elevator Norway har levert fem personheiser om bord. Hospitalutstyr er levert av Shipmed AS. Shipnor AS har levert diverse møbler i samarbeid med Vard Accommodation AS. R. Stahl Tranberg har levert lanterner, kontroller, søkelys og tyfon, og Allweiler har levert pumper. Skipets rømningsmerkinger er levert fra Prolink International AS.