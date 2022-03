Leila (03/2022)

Atlantic Dawn Group i Killybegs i Irland, fikk i begynnelsen av desember overlevert tråleren Leila fra Cemre Shipyard i Tyrkia. Dette er det første av tre fiskefartøy rederiet har bestilt ved verftet, og alle har design fra Salt Ship Design på Stord.

Leila har en lengde på 64 meter og en bredde på 14 meter. Salt Ship Design har levert en komplett design- og ingeniørpakke for det nye fiskefartøyet som har fått designbetegnelsen SALT 0240. Atlantic Dawn Group har jobbet tett med Salt for å utvikle et fartøy skreddersydd for de kvotene selskapet har og områdene hvor fartøyet skal operere. Dette har resultert i et svært effektivt og moderne fiskefartøy der svært mye av utstyret er fra norske leverandører.

Atlantic Dawn Group ble grunnlagt av Kevin Mc Hugh i Killybegs i Irland på slutten av 1960-tallet. Virksomheten er fortsatt i familiens eie og omfatter nå en flåte fiskefartøy og flere landanlegg. Leila skal fiske på selskapets pelagiske kvoter og får vanligvis et mannskap på ni når det er ute på fiske.

HYBRID FREMDRIFT

Leila er ifølge rederiet den første rene pelagiske tråleren som har installert et hybrid fremdriftssystem. Fartøyet har et sofistikert elektrisk integreringssystem som gir mulighet for å øke batterikapasiteten senere dersom denne teknologien forbedres eller alternativt ta i bruk andre ikke-fossile energikilder. I tillegg har fartøyet installert systemer for å redusere NOx-utslippene med opptil 95 prosent.

Fiskefartøyet har et helt lukket fordekk og et romslig akterdekk, designet for å gi gode arbeidsforhold og god sikkerhet for mannskapet. Styrehuset har to posisjoner med en trålingsposisjon akter med store panoramavinduer. Salongen og messeområdene er romslige og komfortable. Fartøyet har også ni enkle mannskapslugarer for hver av mannskapet som jobber om bord.

MASKINERI

Leila er utstyrt med en MAN hovedmotor av typen 9L27/38 som yter 2999 kW ved 900 omdreininger i minuttet. Gearboksen kommer fra Brunvoll Volda mens MAN Alpha har levert propell og Kongsberg Maritime styremaskin. Batteripakken er fra Corvus.

Topp ekstra generatorsett kommer fra Caterpillar og er av typen CAT C32 med en effekt på 940 ekW ved 1800 omdreininger. Brunvoll har levert to thrustere, begge på 960 kW og Sperre kompressorer.

DEKK

Dekkskranene er levert av det irske selskapet Sequest og består av tre kraner der to er på fire tonn og en på fem tonn. Trålerutstyret kommer fra Karmøy Winch og omfatter blant annet to trålvinsjer på 81 tonn hver og diverse hjelpevinsjer. Vacuumpumpesystem er levert av MMC, og det samme med vannseparator. RSW-anlegget er levert av MMC og består av to maskiner på 800 kW som skal betjene tanker på totalt 1562,5 kubikkmeter.

DIVERSE

Av utstyr ellers om bord kommer livredningsutstyret fra Viking, MOB-båt fra Palfinger og toalettsystem fra Jets. Allweiler har levert pumper.