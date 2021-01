Vasily Kaplyuk (01/2021)

Vasily Kaplyuk ble i november 2020 overlevert fra Yantar Shipyard til V.I. Lenin Collective Fishing Farm i Petropavlovsk – Kamsjakta, Russland. Fartøyet er verftets bnr. 04003. Designet er av type SK-3101R fra Skips-kompetanse AS.

Den russiske fiskeflåten er inne i en storstilt fornyingsprosess. I skrivende stund er 54 ulike fiskefartøy under bygging. Norske Skipskompetanse AS fra Måløy fikk i 2017 kontrakt på design, arbeidstegninger og teknisk bistand på tre kombifartøy. To av disse er allerede leverte, og Vasily Kaplyuk er siste båt ut.

FØRSTE ETTER NY KVOTELOVGIVNING

– Fartøyserien er de første nybygde russiske fiskefartøy etter ny kvotelovgivning, og de første bygget i Russland på mange år. Tilbakemeldingen fra rederiet er veldig god på de to første fartøyene som presterer godt og leverer fangst med høy kvalitet, sier Per Jørgen Silden, daglig leder i Skipskompetanse. Han kan også fortelle at fartøyene har mye norsk utstyr om bord. Alle de tre kombinerte ringnot/trålerne har design av type SK-3101R, med 50 meters lengde og 12 meters bredde. De er bygde etter russisk isklassekrav og har RSW-tanker på rundt 800 m3. De er designet for drift med bunn- og pelagisk trål, snurrevad og not.

RUSSISKE STORAKTØRER

Vasily Kaplyuk og de to søsterfartøyene opereres av V.I. Lenin Collective Fishing Farm, som er et av de største fiskeriselskapene i Petropavlovsk – Kamsjakta regionen i Russland. Den første båten, Leninets, ble levert i august 2019, og Komandor ble overlevert i desember samme år. Det finnes også en opsjon på ytterligere SK-3101R-båter.

– Nybygget skulle egentlig ha navnet Udarnik, men dette ble endret underveis til Vasily Kaplyuk, etter en ansatt i rederiet som nylig gikk bort, legger Silden til. Byggeverft for de Skipskompetanse-tegnede båtene, er Yantar Shipyard fra Kaliningrad. De er en del av United Shipbuilding Corporation, som er den største verftsgruppen i Russland.

MASKINERI

Hovedmotor på 2200 kW og generatorsett er levert av Yanmar. Reduksjonsgir og propellanlegg samt sidethrustere, er levert fra Brunvoll.

DIVERSE

På dekk er det montert kraner og notvinsj fra MacGregor Triplex. Andre vinsjer er levert fra MacGregor Rapp. RSW-anlegget er levert av PTG Frionordica, og RSW-rør er levert av Stadpipe. SHM har levert hydrauliske trålpinner og rull. MOB-båt og tilhørende davit er levert fra Harding. Hydroniq har levert platekjølere. Design på elektrisk opplegg samt klassetegninger er levert fra Hareid Group. Simona Stadpipe har levert rørsystemer.