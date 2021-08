Vikanøy (08/2021)

I juli ble Vikanøy overlevert fra Özata Shipyard i Tyrkia til Havbør AS, Valahamn. Fartøyet er verftets byggenummer 63. Design er av type NSK PDS 500 fra NSK Ship Design AS.

Nye Vikanøy er et 44 meter langt topp utstyrt not- og snurrevadfartøy. Nybygget har et stort fabrikkdekk med nyeste type fiskefabrikk, anlegg med RSW for kjøling og sirkulasjon for levendefisk. En stor del av kontraktsummen er leveranser fra norske utstyrsleverandører.

– HAR ALT

Fartøyet skal fiske sild og makrell med snurrevad, og bytter til notgarn for å fiske torsk, hyse og sei.

– Vikanøy er et eksepsjonelt nytt fartøy for å frakte, lagre og prossessere fisk om bord, med 490 m3 RSW-tanker og den modern fabrikken på hoveddekk. Fartøyet har en diesel hovedmotor på 1920 kW. Det er innredning for totalt åtte personer om bord, og den har alt en modern tråler skal ha, forteller Seraynaz Öz, som er Business Development Engineer i Özata Shipyard. Hun legger til at verftet er svært stolte av å kunne levere nybygget, som er bygd i sin helhet i Tyrkia, til sin norske kunde.

KLASSE

Vikanøy er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1 A1 – Fishing Vessel - E0. Serviceområdet er Deepsea II/Norway.

MASKINERI

Hovemotoren er av type 6EY26W, levert av Yanmar Europe. Den yter 1920 kW ved 750 o/min. Girsystem og propellanlegg er levert av Finnøy Gear & Propeller. Et generatorsett bestående av generatorer fra Margen, Perkins og Leroy Somer yter 70 kWe. Brunvoll har levert thrustere.

DEKK

På dekk har MacGregor Norway levert Triplex-kranene. Fiskeutstyr er levert fraMacGregor Norway (Triplex/Rapp). DMT har levert dekksmaskineri. Fiskefabrikken er levert fra Melbu Systems, og Cflow har levert RSW-anlegget. Kjøl og frys er levert fra Kuldeteknisk.

DIVERSE

Elektronisk utstyr er levert av IMES. Accomar har levert innredning. Klimaanlegg er levert av Teknotherm.