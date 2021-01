Kjempemuligheter i havutdanning

Maritimt Magasin har snakket med flere av de viktigste utdanningsinstitusjonene for maritime og marine fag i Norge.

Disse næringene er fremdeles blant landets mest innovative, internasjonale og fremtidsrettede. Den havbaserte næringen i Norge har lange tradisjoner. Tusen år gammel, men stadig dagsaktuell, for å parafrasere en norsk forfatter. Med over 70 prosent av jordens overflate dekket av vann, og et Norge som har seks ganger så mye hav enn land, er det naturlig å tro at havnæringene vil være viktige også i framtiden.

Da er behovet for kontinuerlig påfyll av relevant utdannede personer stort. Derfor har vi forhørt oss om hvordan situasjonen er hos videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universitet som tilbyr maritim og/eller marin utdanning.

Les alle svarene i MM 01-2020 i salg fra 4. februar. Digitalutgaven er allerede nå tilgjengelig for abonnenter.

Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge og Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå! Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.