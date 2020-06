Boabarge 33 (06/2020)

I april ble Kleven Verft ferdige med den omfattende ombyggingen av lekteren Boabarge 33 til Boa Barges, Trondheim.

Ombyggingen har gått ut på å øke bredden på lekteren fra 36 meter til 60,4 meter. I tillegg har det blitt montert åtte nye oppdriftstårn, og to eksisterende dekkshus har blitt hevet med rundt 12 meter. Det har også blitt montert et sjøsettingsarrangement for betongelement på dekk, opplyser Kleven Verft.

SPESIALBYGD

Dekket på lekteren er rundt 5800 kvadratmeter og er spesialbygd for neste oppdrag. Nå skal lekteren på oppdrag utenfor kysten av Dakar. Der skal Boabarge 33 (BB33) brukes til å plassere ut store betongelementer, som skal danne en bølgebryter som er under oppføring.

– Med godt samarbeid og topp ekspertise hos begge parter har vi kommet i mål etter tidsplanen, og er klare til å levere et topp spesialprodukt til vår kunde i Dakar, Senegal, sier prosjektleder Jostein Innerdal i Boa Barges AS.

MASSIVT PROSJEKT

Ombyggingsprosjektet er et konsept utviklet av BOA Engineering & Projects.

– Oppgaven var å finne en løsning som tillot å sjøsette til havs 21 stykker 16.000 tonn tunge rektangulære “sementsiloer”, som deretter skal senkes og plasseres på havbunnen. Disse skal danne en frittstående molo/bølgebryter for en offshore gassterminal på grensen mellom Mauretania og Senegal. BOA Group vant denne konkurransen som omfatter alt fra design og teknologi, ombygging av lekteren og utførelse av selve operasjonen i Nord-Afrika med to av rederiets taubåter inkludert. Ergo en “Turn-key” løsning for kunden, utdyper Innerdal til Maritimt Magasin.

VERDENSREKORD

Det spesielle med denne operasjonen er at lekteren kan senkes ned så mye at hoveddekket ender opp 21 meter under havoverflaten.

– Etter det vi vet er dette “verdensrekord”. Opprinnelig lengde og bredde på lekteren var 140 meter og 36 meter. Vi har nå utvidet bredden på lekteren til nærmere 60 meter på den akterste halvdelen for å øke dekksarealet, men også ballastkapasiteten i form av nye ballastvann tanker med pumpesystemer. Det er bygd og montert åtte oppdriftstårn som er 32 meter høye, i tillegg til at de to eksisterende dekkshusene er forhøyet med 10 meter hver. Alle disse inneholder ballastvanntanker som er tilknyttet lekterens opprinnelige rørsystem, forteller Innerdal.

KLASSE

Lekteren har følgende klassenotasjoner: 1A1 Barge for Deck Cargo (DK+). Hjemmehavn er Trondheim.

MASKINERI

Boabarge 33 ble opprinnelig bygd ved kinesiske Nanjing Wujiazui Shipbuilding Co. Ltd, og levert i 2011. Maskineriet består av følgende generatorer og dieselmotorer fra Caterpillar: to generatorer på 269 kVA (345 kW) 440 V, 60 Hz, drevet av dieselmotorer, en arbeidsgenerator på 145 kVA (129 kW) drevet av dieselmotor og en Hatz havnegenerator på 22 kVA(18 kW).

DIVERSE

HG Marine Electronics har levert diverse elektronikkutstyr på lekteren, og Roxtec har levert kabel- og rørgjennomføringer.