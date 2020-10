Karen 10/2020)

I august ble Karen overlevert fra Hukkelberg Boats til Finnsnes Dykk & Anleggservice AS, Finnsnes. Nybygget er av type HB 1411 LDC-ROV, og dette er verftets byggenummer 193.

Med Karen har dykker- og anleggsfirmaet FDA fått seg en dykkerbåt med gode sjøegenskaper og mye utstyr.

– Dette er en av de best utrustede båtene vi har laget av denne typen, sier leder i Hukkelberg Boats, Øyvind Sommer Hukkelberg. I tillegg til dykkerpanel fra Safe Air Diving og flaskebank for pustegass i lettvekts komposittmateriale, er båten utrustet med manøvrerings- og posisjoneringssystem, gyrostabilisering, hydraulikk, høytrykksvasker og kran for håndtering av ROV.

– Selv om det er mye utstyr om bord, har vi derimot lagt vekt på at alt skal være lett å vedlikeholde, legger han til.

SKUFFER IKKE

– Vi har hatt en tett og god dialog med Hukkelberg igjennom hele byggeprosessen, sier daglig leder i FDA, Keneth Larsen.

– Resultatet skuffer ikke. Karen imponerte med svært gode sjøegenskaper og gjorde turen over Vestfjorden i stiv kuling uten problemer. Skal man få gode folk og kunne yte god service til kundene må man ha skikkelig utstyr, og det har Hukkelberg levert. Nå gleder vi oss til å vise frem Karen for våre kunder både i havbruksnæringen, entreprenørbransjen og i offentlig sektor, avslutter Larsen.

SIKKER OG STABIL

– Ekstra spennende for oss er det at båten er utstyrt med gyrostabilisering som fjerner rundt 90 prosent av båtens rulling. Dette er med på å øke sikkerheten og bedre arbeidsforholdene om bord for dykkerteamet på 4. I tillegg utvides værvinduet for å kunne gjennomføre dykkeroperasjoner på en trygg og sikker måte. Båten skal operere under svært tøffe forhold hvor det er både kaldt og mørkt. Vi har derfor montert godt med arbeidslys om bord, kraftig bauglys og gyrostabilisert søkelyskaster, samt at både hoved- og standbydykker har fått varmevester, sier Thomas Breivik, salgsleder i Hukkelberg Boats.

MASKINERI

Yanmar Norge har levert hovedmotoren. Vannjet og styresystem er levert fra Progress Ingeniørfirma. Staubo Elektro-Maskin har levert generatoren om bord.

DIVERSE

Det er montert en kran på dekk, levert fra Bergen Hydraulic. Nautik Elektronikk har levert elektronisk utstyr for navigasjon samt radioutstyr. Søkelyskaster og bauglys er levert fra Luminell. Stoler i styrehus er levert av Brødrene Hukkelberg.