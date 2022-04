Polar Bay (04/2022)

Tersan Shipyard i Yalova i Tyrkia leverte 9. februar fiskefartøyet Polar Bay til rederiet Stromness Bay Limited. Polar Bay er et linefartøy med 60,5 meters lengde og en bredde på 13 meter og er designet av Marin Teknikk i Herøy med designbetegnelsen 1112 L.

Det nye fiskefartøyet skal drive fiske etter patagonsk tannfisk i Antarktis under St. Helena flagg og med Jamestown som registreringshavn. For å kunne drive fiske under tøffe værforhold er Polar Bay utstyrt med moonpool og har også et avansert autolinesystem og et fabrikkanlegg om bord for å kunne ta vare på fisken på en best mulig måte. Restråstoffet blir også tatt vare på under fiske. Polar Bay har en romslig innredning med lugarkapasitet til et mannskap på opptil 30 personer om bord. Fartøyet er bygget med isforsterket skrog for å kunne arbeide i polare strøk.

VERFTET

Nybygget har byggenummer 1101 ved Tersan Shipyard. Verftet er et av Tyrkias største nybyggingsverft og sysselsetter rundt 5500 personer fordelt på to verftsanlegg i Istanbul og Yalova. Totalt har Tersan levert mer enn 100 fartøy, i hovedsak offshore-, fiske-, passasjer- og andre typer spesialfartøy for internasjonale kunder, de fleste fra Nord-Europa.

KLASSE

Polar Bay er klasset i Det Norske Veritas og har fått klassenotasjonen 1A Fishing vessel E0 Ice (1C).

MASKINERI

Hovedmaskinen er en Yanmar type 6EY26. Både hjelpemotor og nødgenerator er levert av Caterpillar og har typebetegnelsene C32 og C9.3. Giret med betegnelsen ACG 680 er levert av Brunvoll Volda som også har levert en CP-propeller. Brunvoll har også levert to thrustere type FU 45.

DEKK

Fiskefabrikken om bord er produsert og levert av Westmek fra Stadlandet og er av samme type som til Argos Helena som ble levert fra Tersan for et halvår siden. Westmek har også montert autolineanlegget om bord som er levert av Mustad.