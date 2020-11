Theis (11/2020)

Theis ble i august overlevert fra Hvide Sande Shipyard AS til Korshavn Havbruk AS og Hellesund Fiskeoppdrett AS. Design og tegninger er utført av Solstrand Trading, og designbetegnelsen er S-1588-FS. Fôrbåten er verftets bnr. 143.

Service- og fiskefôrbåten Theis brukes i et samarbeid mellom Korshavn Havbruk og Hellesund Fiskeoppdrett. Fartøyet er utrustet med blant annen en fôrkanon med kapasitet på ca. 60 kubikk fiskefôr, og et dødfisk behandlings-/ensilasje system med kapasitet på ca. 6 kubikk. Fartøyet er konstruert slik at fiskefôrsystemet kan tas på land så fartøyet kan benyttes til serviceoppdrag i forbindelse med havbruk.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Scania Marine Diesel type DI 16 79M, levert av Nogva Motorfabrikk. Motoren er V8 sylindret, sylindervolum 16,4 ltr. Turboladet, ladeluftkjølt, og med yteevne 625 hk ved 1800 omdr./min. Girsystemet er av type Heimdal marinegear HG-200, med 2 stk PTO. Nogva har levert firebladet vripropelleranlegg type N4-390 og aggregat av type John Deere 4045TFM50.

DEKK

TMP Hydraulik har levert dekksutstyr, deriblant en Fassi marinekran av type F545RAFM.2.28. Hydraulisk rekkevidde er på 20,65 meter – løft 1,275 kg. Fortøyningsutstyr og capstaner er levert av MB Hydraulikk. Utstyret består av to vinsjer av type type MV-2,5-AHB, to capstaner av type CA-2,0-320-AHB-SM og en capstan type CA-3.0-320-AHB-SM. Flexi fôrkanon er levert av Steinsvik. Ensilasjesystemet er levert fra Hordafor AS, og består av en 22 kW kvernpumpe, automatisk syredosering og en Hordafor grovkvern på 7,5 kW.