Bob (03/2022)

Buksèr og Berging overtok i desember 2021 slepebåten Bob fra Sanmar i Tyrkia. Dette er andre nybygg av to søsterfartøy det norske rederiet har bestilt fra verftet. Bamse ble levert våren 2021, og begge blir stasjonert i Brevik for slepe- og eskorteoppgaver.

De to slepebåtene er bygget ved Sanmars moderne verft i Altinova i Tyrkia. De er basert på TRAktor 3000-Z-designet fra de kanadiske marinearkitektene Robert Allan Ltd og har en lengde på 30,45 meter. Båtene drives av to 2200 kW høyhastighetsmotorer som driver to CP-propeller i en IMO Tier III utslippskompatibel installasjon.

Designet har en ny skrogform, og resultatet er et fartøy som perfekt matcher eierens ytelse, stabilitet og forventninger til sjøbruk, forteller verftet i en beskrivelse av slepebåtene.

SJUENDE FRA VERFTET

Bob er den sjuende slepebåten levert til Buksér og Berging fra det tyrkiske verftet. I 2014 og 2015 leverte Sanmar fem nybygde slepebåter til den norske operatøren, inkludert Borgøy og Bokn, verdens to første rent LNG-drevne slepebåter. Bob har et imponerende pullerttrekk på 75 tonn og er i stand til å skape en styrekraft på over 80 tonn. Den kan oppnå en fart på 14 knop.

ISFORSTERKET

Ettersom slepebåten vil operere akterover en stor del av tiden, er sikten over hekken blitt optimalisert og akterenden av skroget er isforsterket for operasjoner under lette isforhold.

– TRAktor 3000-Z-slepebåtene beviser at minimering av miljøpåvirkningen ikke trenger å komme på bekostning av å redusere kraft eller ytelse. Her i Sanmar er vi stolte over å være i forkant av arbeidet med å utvikle stadig mer miljøvennlige slepebåter gjennom teknologisk fremskritt og innovasjon, sier Ali Gurun, visepresident i Sanmar.

MASKINERI

Bob er utstyrt med to hovedmotorer av typen Cat 3516E, hver på 2200 kW, som driver to Azimuth-propellere fra Schottel med en diameter på 2,8 meter. To hjelpemotorer på 118 kW hver kommer også fra Caterpillar.

DEKK

På dekk er det en hjelpevinsj på 115 Te og en tuggervinsj på 10 Te. Det er også montert en kran fra Palfiner av typen PK 18500. Tauepinnene er fra Karmøy Winch.

INNREDNING

Overnatting er designet for et mannskap på opptil sju med fører- og maskinsjeflugarer plassert på hoveddekket og en enkelt og to doble mannskapskabiner under.

DIVERSE

Bob er også utrustet med brannslokningsutstyr med to vann/skum-kanoner med en kapasitet på 2800 kubikkmeter i timen. Klasseselskap er ABS.