Carnival Celebration (04/2023)

Carnival Cruise Lines feiret sin 50-årsdag 2. november 2022 med å overta nybygget Carnival Celebration fra Meyer Turku i Finland. Carnivalflåtens nyeste Excel-klasseskip er søsterskip til Mardi Gras og rommer hele 5282 passasjerer.

Carnival Celebration er 344 meter langt og 41,7 meter bredt, og med sine 183.521 bruttotonn er skipet så langt det største i Carnival sin flåte. Skipet har 19 dekk og har kostet en milliard US dollar å bygge, tilsvarende over ti milliarder norske kroner.

24. SKIP I FLÅTEN

– Vi har mange grunner til å feire nå som Carnival Celebration har blitt det 24. skipet i vår flåte. Nå vil flere gjester oppleve vår innovative Excel-klasse, sa Christine Duffy, president for Carnival Cruise Line under en seremoni da skipet ble overtatt på verftet i Finland. Om bord i nybygget finnes det blant annet et tre-dekks høyt atrium, dusinvis av spise- og drikkekonsepter spredt over seks temasoner som blant annet inkluderer det Miami-inspirerte 820 Biscayne og ikke minst den prisbelønte BOLT berg-og-dal-banen.

SEILER I KARIBIEN

Etter en to-ukers transatlantisk overfart fra Southampton i England ankom Carnival Celebration hjemmehavnen i Port Miami 20. november. Cruiseskipet blir nå et nytt alternativ for gjester som seiler fra Miami på ruter i Øst- og Vest-Karibien året rundt. De ukelange cruisene vil besøke destinasjoner som San Juan, Puerto Rico, Cozumel, Mexico og Grand Turk.

MASKINERI

Carnival Celebration seiler med LNG som drivstoff og har fire MaK 16M 46 DF hovedmotorer som er leverte av MaK-Caterpillar. Total ytelse for motorene er 76.706 hestekrefter.