Costa Smeralda (03/2020)

Costa Smeralda ble 5. desember 2019 overlevert fra Meyer Werft Turku til Costa Cruises, Italia. Cruiseskipet er verftets byggenummer 1394.

Med Costa Smeralda har det italienske cruiserederiet Costa Cruises fått et nytt flaggskip. Dette er det andre cruiseskipet i verden, etter AIDAnova (MM 02/19), som fyller drivstofftankene med LNG.

LNG-SATSING

Costa Group, som er en del av Carnival Corporation, har investert voldsomme summer i fornyingen av flåten sin. Fem nye cruiseskip er bestilt, og alle kan gå på LNG, både til sjøs og til kai.

– Vi setter en ny kurs for cruisesektoren, og tar på oss en lederrolle innen bærekraftig turisme, uttaler Neil Palomba, president i Costa Cruises, i en pressemelding. Costa Smeralda er første skip ut, med søsterskip Costa Toscana allerede under bygging ved Meyer Turku. Morselskap Carnival Corporation, som eier en rekke cruiserederier, har til sammen ni LNG-drevne cruiseskip i ordre.

VIL REDUSERE MILJØAVTRYKKET

I en omtale fra byggeverftet, blir Costa Smeralda beskrevet som en seilende “smart city”. Flere innovative grep har blitt gjort for å kutte miljøavtrykket. Vannbehovet om bord blir dekt gjennom å få vann direkte fra sjøtankene og til skipets avsaltingssystemer. Energibruket er redusert gjennom bruk av LED-lys, varmegjenvinning, spesialdesignet skrog og et nyutviklet heissystem, der personheisene gjenvinner energi ved å sende strøm tilbake i elektrisitetssystemet. Det er avanserte avfalls- og resirkuleringssystemer om bord, og bruk av alternative materialer i stedet for plast. Her er også et 4GOODFOOD-program, som er et opplegg for å redusere matsvinn.

Det nye praktskipet er selvsagt konstruert for maksimal passasjerkomfort og opplevelser også, i tillegg til sine innovative “grønnere” løsninger. Italiensk design står i fokus i innredningen, belysningen og i alle materialer. Totalt er det over 2600 lugarer i flere ulike prisklasser, 1628 av dem med egen balkong. Det er et eget museum om bord, 550 kvadratmeters shoppingområde, eksklusivt spa-anlegg, Colosseum Arena med storskjermer, ulike temabarer, og 16 forskjellige spisesteder inkludert en egen restaurant for familier med små barn.

DIVERSE

Det er flere norske leverandører involvert, med blant andre Brunvoll på thrustere, og ShipMed på komplett hospitalinnredning- og utstyr. I maskinrommet er det utstyr fra Wärtsilä og Caterpillar, og fire MaK M46DF generatorer.