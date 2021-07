Island Discoverer (07/2021)

31. mai ble Island Discoverer overlevert fra Vard Langsten AS til Island Offshore AS, Ulsteinvik. Skipet er verftets byggenummer 813, og design er av type UT 717 CDX fra Kongsberg Maritime AS.

Syv år etter kontrahering er plattform supplyskipet Island Discoverer overlevert. Bygg nr. 813 fra Vard Langsten har vært under ferdigstilling i Tomrefjorden denne våren, etter at vanskelige markedsforhold har ført til langvarige utsettelser.

TEGN TIL BEDRING

Overleveringen til Island Offshore har endelig funnet sted, og offshorefartøyet er klar til å innta markedet på norsk sokkel. Skipet vil drive frakt og forsyning av både flytende og tørr last i tanker, samt av containere og rør på dekk.

– Det er alltid spennende med overlevering av nytt skip, og vi er stolte og takknemlige for at flåten vår blir utvidet. Vi ser fram til å sette Island Discoverer i arbeid i et marked som viser tegn til bedring etter mange krevende år. Jeg ønsker mannskapet lykke til med operasjonen og håper at kundene tar godt imot båten, sier Tommy Walaunet, administrerende direktør i Island Offshore Management AS.

SAMARBEID OVER FLERE TIÅR

Island Discoverer er 86 meter lang og 18,5 meter bred, og med et dekksareal på 900m2 kan skipet sies å være en medium stor PSV. Det er lugarplass til 26 personer om bord, og skipet vil flagges i NOR med et mannskap på 13. Island Discoverer er av typen UT 717 CDX, designet av Kongsberg Maritime, og er den femte av denne typen i flåten til Island Offshore (sist ut var Island Diligence, omtalt i MM 08/18).

– Det er ei glede å få arrangere skipsdåp sammen med Island Offshore nok en gang, og jeg vil benytte anledningen til å takke Island Offshore for oppdraget. Dette er et resultat av en relasjon som nå er inne i tredje ti-året, med flere titalls skip levert til same rederi. Vi håper å kunne holde fram med det gode samarbeidet, og at vi i framtida kan samles igjen for å feire en ny overlevering. På vegne av Vard, ønsker jeg båt og mannskap hell og lykke, sier Fredrik Mordal Hessen, General Manager Offshore and Spesialized vessels.

DÅP

Plattform supplyskipet Island Dis-coverer ble døpt under en enkel seremoni i Ulsteinvik 31. mai, med Claudia Hessen som stolt gudmor for skipet.

KLASSE

Nybygget er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Fire fighter(II) Offshore service vessel(Supply) Clean(Design) COMF(V-3) DK(+) DYNPOS (AUTR) E0 HL(2.8) Ice(C) LFL(*) NAUT(OSV(A)) OILREC SF TMON. Flagget er norsk, og hjemmehavn er Ålesund. IMO nr. er 9741281.

MASKINERI

Den består av to Bergen Engines-motorer av type C25:33L-9, reduksjonsgir av type 750 AGHC-S/B, propellanlegg av type 72A/4I-B, azimuththruster av type TCNS 73/50-180, to tunnelthrustere av type TT 1650 DP CP og to tunnelthrustere av type TT 1850 DP CP. Hovedgeneratorene er av type DI16 fra Scania CV AB. Nordhavn AS har levert en nødgenerator av type Gasc 7

DIVERSE

Uptime har levert bevegelseskompenserte gangveier om bord. Kranpakke er levert fra Aukra Maritime. MOB-båt, davit og bysse er levert fra Mare Safety. Bysseutstyr er levert av Beha-Hedo Industrier. System for behandling av ballastvann er levert fra Optimarin.